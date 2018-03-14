叙利亚来的难民Ragheb Alturkmani一家/CBC

依靠社会救助的叙利亚难民，很多并没有心安理得

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期三 14 三月, 2018 , 暂无评论 ↓

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加拿大在2015年底之后一年半的时间里，接收了约4万名叙利亚难民。 无论是政府资助的2.5万人，还是其余的由社会团体和私人资助的，通常只享受一年的资助。一年之后，如果没能找到工作，则转向省级的社会援助。

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本台曾报道过阿尔伯塔省接收的难民找工作遇到困难，而这种情况也出现在新斯科舍省。该省总共接收了1,500名叙利亚难民。根据该省社区服务部的资料，目前仍有894名成人和儿童需要领取社会福利金。占全省领取社会福利总人数的2%

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新斯科舍省的低收入家庭援助包括每月为一个三口人或以上的家庭发放620加元的基本收入，在此之上再加上每名成人275元， 每名孩子133元。此外儿童可以申请联邦的儿童补助金，即俗称的牛奶金。

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按照这个标准，拉赫布·奥特科玛尼（Ragheb Alturkmani）一家每月大约可以领到2000多加元的社会福利金，可以保证基本的生活需要。但这位前校车司机说，他真的很不情愿靠社会福利金生活，可现在又没有办法。拉赫布在叙利亚是校车司机，因为不懂英语，登陆两年了仍然没有找到工作。

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拉赫布一家在约旦的难民营度过了5年，是2016年1月27日登陆的，带着他的妻子和一个9岁女儿、两个十几岁的儿子，住进了哈利法克斯的一间公寓。

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拉赫布说，他清楚地记得，虽然那是一个阴天，他又无法用英语表达感受，但心中充满了难以言表的快乐。

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为了表达他的感谢之情，他努力为社区做些力所能及的事情：帮助打扫街道，清理公寓楼的大门口。

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他说：“从叙利亚来的难民中有很多像我一样想工作的人，很多人还有专业技能，他们都想工作，想创造价值。他们想为加拿大做些什么，为这个接纳我们的国家做些什么”。

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但实际情况是，叙利亚难民很难找到工作，大多是像拉赫布有语言障碍。也有的是在叙利亚的工作或教育证书在加拿大不被承认。曾在叙利亚当医生的伊萨·阿尔哈里里就属于后者。

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Easa Al-Hariri与他的家人。他曾当牙医20年 / CBC

伊萨在叙利亚时是牙医，还在国家卫生部兼职从事卫生系统管理工作。他带着妻子和他们的四个孩子现在住在达特茅斯。

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他在接受记者采访时说：“我觉得压力很大。对我而言，工作不仅是为了谋生，也象征着人生的成功或失败。现在不得不依靠社会援助让我感到很沮丧”。

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伊萨目前正为参加加拿大牙医界举办的外国牙医资格考试作准备，投入全日制学习。他有20年当牙医的经验，现在的问题是如何使英语口语尽快过关。

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他说他不想丢了自己的专业，他担心如果临时到牙科以外的领域工作，就可能永远不会回到他所喜欢的专业。他说愿意在另一位牙医的监督下边工作， 边学习。

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他对赞助他一家人来加拿大的达特茅斯社区组织心怀感激，这也是他决心要努力成功的动力。

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他说：“我觉得我属于这个地方，人们帮助我适应这里，也帮助我的孩子，我们就像一家人”。

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新斯科舍省叙利亚难民接受社会援助的比例情况 / CBC

现在，阿尔哈里里经过一年的学习，英语水平已经升到3级，而他的儿子和女儿的英语已经讲得近乎流利了。

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他还通过记者向省政府建议，可以参照其他省份的做法， 开设帮助难民做回自己的专业工作的辅导班，以较低的学费帮助他们准备专业考试。

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加拿大统计局的数据显示，加拿大接受的难民，无论来自哪个国家，在头几年都比较难找到工作。随着时间的推移，这个数字在10年内下降到大约34％。也就是说，有66%10年内经济实现了独立。之后随着时间的延长，会有更多的人找到工作。

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2016年末，联邦政府对叙利亚难民重新安置进行了快速影响评估。调查显示，加拿大全国约有10％的政府援助的成年难民找到工作，而私人赞助的成年难民中大约有53％有工作。

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至于新斯科舍省，难民就业的比例更令人鼓舞。根据社区服务部的调查，40％的新移民没有申请社会援助，因为家庭中至少有一个成员在一年内找到了工作。

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CBC

新斯科舍省移民服务协会的执行主任格里·米尔斯（Gerry Mills） 指出，大多数难民都需要一些短期支持才能立足。“叙利亚难民也好，其他国家的难民也好，他们都不是根据加拿大劳动力市场的需求接收来的，而是一种人道主义的反应。我们在他们刚刚抵达时投资一小笔钱，帮他们立足，之后他们就会变成为经济做贡献的成员，这是值得的”。

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RCI with CBC Nove Scotia， Shaina Luck

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文章分类: 社会移民与难民经济

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