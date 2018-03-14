多得华裔好习惯：BC省列治文市是加拿大全国人均寿命最长的城市

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据加拿大广播公司法语部（Radio-Canada）报道，BC省大温列治文市的人均寿命为86岁，比加拿大全国平均水平多4岁。这里也是华人移民非常集中的地方。该市一半人口为亚裔。

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记者采访到的几位华裔老人说，他们的长寿秘诀是多活动，多和人来往，保持心情愉快。另外统计数据显示，列治文市的吸烟者仅占人口8%，有酗酒习惯的人也很少。

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加拿大移民的健康状况普遍比本地人要好。专家们对此的解释是，一方面被加拿大接受的移民申请人通常身体健康，另外，移民的传统饮食习惯也比北美饮食习惯健康。

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但是在加拿大定居十年以上的移民健康状况开始下降，原因之一是他们接受了北美饮食，同时缺少运动。

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（RCI avec Radio-Canada, Laurence Martin ）

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