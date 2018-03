害怕吗？瓶装水有这么多塑料微粒

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

瓶装水已经成为城市人生活中不可缺少的东西,不少人不但出门要带上瓶装水,就是在自己家里也把瓶装水作为日常饮用水的标配。

每年2千亿

现在世界上的瓶装水生意已经达到每年2千亿美元的惊人规模。

但最新的研究显示,瓶装水中含有不少塑料微粒。

据加拿大广播公司报道,现在瓶装水消费量已经超过含糖碳酸饮料成为世界许多国家中最受欢迎的饮料;但现在瓶装水的洁净形象受到了挑战,因为一项全球性的调查显示,瓶装水常常被微小的塑料颗粒所污染。

纽约大学的研究

美国纽约大学Sherri Mason教授主持了对瓶装水塑料微粒污染问题的研究,这一研究是由非盈利性记者组织 Orb Media 资助的;加拿大广播公司也是这一非盈利性记者组织的成员。

Sherri Mason教授认为,现代社会对用一次性使用塑料瓶装饮用水的消费方式已经到了上瘾的程度,而完全没有顾及这些一次性使用后丢弃的塑料瓶在自然环境中几百年都难以分解和降解的环境问题。

Sherri Mason教授的研究团队在纽约大学的实验室中检测了从世界9个国家中购买的11个品牌259个瓶装水,这9个国家中没有包括加拿大。

测试11个品牌

这些品牌中包括世界瓶装水市场上占统治地位的Nestle Pure Life,Aquafina, Dasani, Evian, San Pellegrino 和 Gerolsteiner 这样的国际品牌,和亚洲、非洲、欧洲和美洲国家的一些地区性品牌。

世界主要品牌的瓶装水生产商在许多国家销售同一品牌的瓶装水,但瓶装水的来源、塑料瓶的制造、和瓶装水的装瓶过程在不同的国家往往是不同的。

Sherri Mason教授牵头的研究团队的实验室化验结果显示,这259瓶瓶装水中有93%含有塑料微粒,平均每立升瓶装水中有10.4个至少有0.1毫米大小的塑料微粒;这些塑料微粒来源于聚丙烯,聚苯乙烯,尼龙和聚对苯二甲酸乙二酯等塑料,这些塑料微粒有的来自陆地、海洋中的废弃塑料的分解,有的是制造商掺入牙膏、洗发剂、沐浴剂中的塑料微珠。

塑料微粒

科研人员在加拿大五大湖中捕捞的淡水鱼和在加拿大近海捕捞的鱼类肠胃中已经发现有塑料微珠。

化验结果还显示,每立升瓶装水中另有314个尺寸更小的微粒,专家们虽然不能确定这些也是塑料微粒,但认为这些更微小的颗粒来自塑料的可能性很大。

加拿大马尼托巴大学研究塑料微粒污染环境问题的专家Sarah Warrack 和 Mark Hanson指出,由于塑料微粒非常小、人们的肉眼几乎看不见,所以太多的人没有把水源中的塑料微粒当回事。

Sarah Warrack认为,不但已经有太多的塑料微粒进入了地球水源系统、污染了水源,而且这些塑料微粒很难被从环境中净化出去,会在今后很长很长的时间成为人类不得不面对的问题。

另外一个问题是,科学界目前还不清楚环境中、特别是饮用水中的塑料微粒会对人体健康产生什么样的负面影响,而且政府也没有制定饮用水中可以准许的塑料微粒的最高含量标准。

in the lab at the University of Manitoba

