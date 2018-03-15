特朗普承认会谈时对特鲁多信口开河

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不知道是由于加拿大的人口和经济实力都比不上美国还是因为加拿大总理特鲁多年轻，美国总统特朗普对待加拿大的态度总给人以大欺小的感觉。

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据加拿大新闻社报道，美国总统特朗普星期三在密苏里的一次筹款集会上讲话时一点不觉得愧疚的说，他在会晤加拿大总理讨论贸易问题时特鲁多说，“在美加双边贸易中美国不但没有赤字而且有贸易盈余”，他的回答是“错了贾斯丁，有贸易盈余的是加拿大而不是美国”。

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特朗普承认他当时与特鲁多讲这话时根本不知道美加双边贸易的盈余和逆差情况。

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在了解了一些情况后特朗普退了一步说，如果不考虑加拿大软木和能源进入美国市场的情况、则美国在与加拿大的贸易中没有贸易逆差，但如果把加拿大软木和能源进口美国的情况考虑进去则美国在美加贸易中每年有170亿美元的逆差。

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直到今年2月份特朗普仍然说，美国在与加拿大的双边贸易中让加拿大占了不少便宜；加拿大总说美加自由贸易好，那是因为加拿大占了便宜还卖乖。

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但美国白宫最近公布的有特朗普签名的美国总统2018年度经济报告的数字却显示，加拿大是世界上少数几个从美国进口多于向美国出口的国家，在每年的美加双边贸易中美国有26亿美元的贸易盈余。

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