郁闷！女司机举报菜鸟自己却吃罚单（视频）

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加拿大不列颠哥伦比亚省滑雪圣地维斯勒地区一位女性居民最近非常郁闷，因为她满以为警方应该处罚前车的菜鸟司机，没有想到受罚的却是她自己。

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据加拿大广播公司报道，加拿大不列颠哥伦比亚省滑雪圣地维斯勒地区女性Joanna Harrington在99号高速公路Pemberton 到 Whistler路段开车去上班，遇到前面是驾驶学校学员在学习驾驶的汽车；由于前车开的很慢，急着赶路的Joanna又是挥手、又是鸣笛的示意前车让路让她超车，但前面的驾校学员仍然不紧不慢的开车。

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10分钟后，Joanna终于找到空子穿过路面上的白色实线从右侧超车。

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超车后心中气愤难平的Joanna打电话向警方控告驾校汽车以低于90公里限速的速度在99号高速公路上慢速行驶，并说自己有在后面跟车时用手机拍下的照片作为证据。

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警方在查阅了驾校汽车后视摄像头拍摄的视频后开出了罚单。让Joanna没有想到的是，吃罚单的不是慢速行驶的菜鸟司机，而是她自己。警方不但把交通违规罚单开给了她，而且一开就是两张；一张是违规跨越路面白色实线超车，罚款109加元，另一张是边开车边使用电子通讯工具，罚款368加元。

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这两张罚单加起来差不多是5百加元，着实让Joanna郁闷。

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Joanna告诉加拿大广播公司记者说，她打算上法庭打官司以申诉自己的冤屈。

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RCI with Rafferty Baker/CBC News

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