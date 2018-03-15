加拿大人债务涨，但资产值涨得更快

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星期四（3月15日），加拿大统计局公布报告说，去年12月底，加拿大的家庭债务与家庭收入的比例为 170.4%，这比三个月前的数字略有下降，但上涨的趋势 “相对不变”。

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这意味着加拿大家庭每挣 1 加元的可支配收入，就已经有1.70加元的债务。

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报告说，大部分债务是房屋抵押贷款，但加拿大人各类消费债务的增长速度要快于抵押贷款的增长。

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加拿大人均净资产首次过 30万加元

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加拿大统计局同时表示，虽然加拿大人的债务在上升，但他们的净资产值也在上涨，这是因为资产价值的增长速度更快。

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统计局的报告说，加拿大人的资产净值在去年第 3 季度为人均 29万6200加元，去年第4季度上升到人均 30万2300加元，这是加拿大的人均资产净值首次突破30万大关。

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（RCI with CBC）

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