加拿大参议员呼吁：参议院里应该有农民、渔民和老兵

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加拿大的一位参议员向加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau ）提出，在任命参议员人选时，应该考虑农民、渔民和退伍军人。

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参议员珀西·唐恩 （ Percy Downe ）来自爱德华王子岛省（PEI），他上个星期五（3月9日）给总理发了一封信，信中表示，目前在参议员中有很多律师、记者、学者和商界人士，但参议院需要拓宽参议员的背景。

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这个星期，唐恩在推特上推出了这封信，感叹参议院的辩论中缺少一些 “重要的声音”。

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参议院需要更为多元

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珀西·唐恩在2003年被任命为参议员，此前他曾在省和联邦一级担任自由党的政治助手。

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他指出，参议院在性别平等方面走在前面： 参议员中有45% 是女性，而众议员中只有27% 是女性，然而，在农业和渔业等重要行业以及在加拿大军队服役的军人方面，存在着巨大差距。

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他说，参议院需要农民、渔民以及低层军事人员的声音，他们最了解这些领域的基本问题。

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上个月，拥有农业学大学学位的罗伯特·布莱克 （Robert Black）被任命为参议员，他原来是安大略省农村研究所（ Rural Ontario Institute ）的首席执行官。

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但唐恩认为，这还不足以代表农业和食品行业，农业和食品行业的产值每年超过1110亿加元，而且 有12.5%的加拿大人在这些领域就业。

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他同时表示，援助退伍军人项目遇到的一些问题，与他们在参议院中没有任何代表有关。

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他说，以退伍军人宪章 （ Veterans Charter）为例，该法案对加拿大军人退伍后的经济补偿做出了有争议的修改，但却很快在众议院和参议院获得通过，几乎没有多少审核。

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缺失 ‘重要声音’

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珀西·唐恩表示，联邦政府应该做公开广告，在全国范围内让大家知道参议员的位置是对农民、渔民和退伍军人开放的。

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要不就应该联系各种退伍军人和农民、渔民的组织，让他们知道参议员职位存在空缺。

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他在给特鲁多的信中写道，现在，在参议员当中，有18名律师，13名教授，十几名商界人士，还有记者、特许会计师和护士，但没有农民，渔民或退伍军人，今天，在我们的参议院辩论中，这些重要的声音继续缺失。

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总理办公室PMO的女发言人艾黎诺·卡特拉罗（Eleanore Catenaro）表示，参议员的申请流程向所有加拿大人开放，独立咨询委员会以“公开、透明、无党派和择优导向”的标准为指导，来确定候选人。

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她在一封电子邮件中说，这个开放的程序确保了参议员的独立性，并能够应对加拿大面临的广泛挑战和机遇，我们的目标是确定高质量的候选人，帮助实现性别平等，并真实反映加拿大在背景和经验方面的多样性。

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参议院有 12个空缺位置

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参议院目前有12个参议员的空缺位置，参议院任命的独立咨询委员会正在接受申请，截止期是4月3日。

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（RCI with CBC）

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