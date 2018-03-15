玩具连锁 Toys “R” Us 美国店关门，加拿大店继续运营

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大玩具连锁商 Toys “R” Us 正在关闭其美国的业务，大约 30,000 名员工的工作将受到影响。

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加拿大广播公司引用加通社的报道说，今后几个月内， Toys “R” Us 将关闭其 740 家美国分店，网上购物以及手机游戏的发展，导致这个玩具巨头的业务越来越不景气。

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有报道说，Toys“R”Us 将争取把该公司在加拿大的业务和在加拿大的约 200 家门店“捆绑”在一起，寻找买家。

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Toys“R”Us 公司正在关闭其在英国的业务，很可能也会在澳大利亚、法国、波兰、葡萄牙和西班牙清算其业务。

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现在该公司在加拿大、中欧和日本的商店还在运营，并在为这些资产寻找买家。

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Toys“R”Us 去年在全球范围内拥有约 60,000 名全职和兼职员工。

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（RCI with CBC, CP）

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