比利时的感激勾起旧事：加拿大人对蒙斯之战的争议

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正在加拿大进行访问的比利时国王夫妇本周二（3月13日）在加拿大战争博物馆为一件特殊的展品揭幕。这是一门加军第三师在第一次世界大战中使用过的18磅野战炮。战争结束后，加拿大军人把它赠送给了比利时蒙斯市，一个他们从德军手中解放的城市。现在，为了庆祝一战停战百年并向加拿大表达感谢，比利时又把它借给加拿大战争博物馆展出。

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菲利普国王在揭幕仪式上说，比利时永远不会忘记加拿大人在一战中的牺牲和奉献。当时仅有七百多万人口的加拿大派出60多万军人赴欧参战，其中6万多人阵亡，15万人负伤。

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位于比利时中部的蒙斯市对加拿大军人和盟军来说有着不同寻常的意义。一战开始时，英国军队在这里溃败。此后当地被德军占领。四年后，这里成为加拿大军人战斗过的最后一个地方。他们在这里迎来了停战协议。

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围绕蒙斯之战的争议

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但是CBC军事评论员布鲁斯特（Murray Brewster）说，在许多年里，蒙斯之战对许多加拿大人来说是战争无意义的一个例证。

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1918年秋，盟军的“百日战役”接近尾声。由亚瑟.柯里（Arthur Currie）中将率领的加拿大军队作为盟军先锋部队进入比利时，11月10日开始进攻蒙斯市。这场战斗很特殊，一方面，英军四年前的失守使夺回蒙斯显得格外具有象征意义。另一方面，许多加拿大士兵已经听说停战在即，在这种情况下与敌人厮杀，心情是复杂的。

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为了保护古建筑，加拿大部队没有炮击城区。因此攻进城后的巷战格外激烈。德军机枪手进行了顽强的抵抗。有280名加拿大军人在战斗中阵亡。

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11日上午，加拿大部队占领了大部分城区。11点正，停战协议生效。来自新斯科舍省的士兵普莱斯（George Lawrence Price）在蒙斯附近的一个村庄被德军狙击手的子弹击中胸部，在10点58分停止了呼吸，成为整个英联邦军队中最后一个在一战中阵亡的士兵。

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战争结束后，一些参加过蒙斯之战的加拿大军人和前国防部长休斯（Sam Hughes）对柯里提出质疑，指责他为了打下蒙斯的光荣让士兵做无谓的牺牲。尽管加拿大军队在一战其他战役中遭受过惨重得多的伤亡，但是在停战前几个小时失去战友和亲人是格外残酷的。

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一战结束十年后，一家安省地方报纸旧话重提，称柯里是“刽子手”。柯里以诽谤罪名把这家报纸告上了法庭。他最后打赢了官司。但这段经历对他来说无疑是苦涩的。加拿大一战史专家库克（Tim Cook）在接受CBC采访时说，他被推上了一个必须为战争、为六万人阵亡的代价辩护的位置。

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这场诉讼引起全国的关注和讨论。从参战的方式到伤亡是否过于惨重，库克说，一百年以后，加拿大人仍然在思考战争的代价和意义。

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（RCI with CBC, Murray Brewster; OLM, Karen Temple; Canadian Encyclopedia）

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