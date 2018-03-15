加拿大总理官邸充斥石棉：最新检查报告

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位于渥太华市Sussex 24号的加拿大总理官邸最近又被查出了新问题。受政府委托进行检查的工程公司说，楼内墙壁上所涂的灰浆中含有石棉。过去的检查虽然也在这栋房子的建筑材料里发现了石棉，但没有在灰浆中发现。石棉被认为增加患胸膜间皮瘤的风险，现已被50多个国家禁止使用。

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石棉过去在建筑材料中被广泛使用。加拿大曾是世界上主要的石棉出口国。健康专家罗赞斯基（Laura Lozanski）在接受CBC采访时说，老房子墙上的灰浆里如果含有石棉的话，稍微刮擦一下就会有石棉纤维飞出。她解释说，并不是一接触到石棉就会得癌症，但是长时间接触它肯定增加患病风险。

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特鲁多当选加拿大总理后没有搬进总理官邸，而是选择在总督府的一栋房子里借住。考虑到他家有三个年龄不大的孩子，这无疑是个聪明的选择。

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已有150年历史的总理官邸来越来越破败，皆因历任总理都不愿意在修房子上花钱。现在彻底整修需要2600万加元。仅是清除石棉一项费用就需要1百万加元。

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（RCI with CBC, Catharine Tunney）

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