沙菲亚谋杀案从犯被剥夺加拿大永久居留权：曾帮助丈夫及长子杀死四名家庭成员

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星期四（3月15日）在蒙特利尔，加拿大移民难民委员会宣布剥夺图巴.雅赫亚（Tooba Yahya）的加拿大永久居留权。她目前正在一所魁省女子监狱服无期徒刑，还有16年才可申请假释。今天的判决意味着她如果获得假释的话，将被遣返回原籍国阿富汗。

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她的丈夫和长子在安省服刑。目前尚不清楚移民部是否也在重新审核他们的加拿大永久居民身份。他们曾在2015年提出上诉，要求重新审理，但被法庭驳回。

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2009年，家住魁省蒙特利尔市的阿富汗移民沙菲亚因认为他的第一个妻子和三个女儿不守家规，伤风败俗，在第二个妻子雅赫亚及长子哈麦德帮助下杀害了她们。当时最小的女儿年仅13岁。她们的尸体被放在同一辆车中沉进金斯顿市附近的运河中，以制造她们不慎开车冲入河中溺亡的假象。尽管现场没有证人，但检控方提供了大量间接证据，包括哈麦德在网上搜寻适合抛尸的河湖，沙菲亚夫妇在女儿死后的谈话录音等。沙菲亚等三人最后被以四项一级谋杀罪判处无期徒刑。

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雅赫亚是哈麦德和三个女儿的生母。沙菲亚的第一个妻子罗娜不能生育。2007年一家人移民加拿大时，沙菲亚假称她是自己的表妹。

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（RCI with CBC）

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CBC调查报道：沙菲亚一家

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