曼尼托巴大学工程专业学生制造的遥控飞机获奖

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在刚刚结束的大学生航空设计比赛中，加拿大曼尼托巴大学的一群机械工程专业学生获得最佳设计奖。

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今年参加在佛罗里达举行的航空设计比赛的总共有来自全世界35所大学的设计团队。曼尼托巴大学并没有专门的飞机制造专业。因此，能够在国际比赛中获奖令他们很兴奋。团队的领队贾斯尤特·巴尔米（Jasjyot Barmi） 说:“这真令我觉得有些不可思议”。

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SAE航空设计竞赛每年举办一次，是一个世界范围的无人机设计比赛，比赛的内容是考核固定机翼的遥控飞机性能及荷载物品的重量。

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曼尼托巴大学17人团队此次开了一辆面包车前往佛罗里达，并载着他们的参赛作品。这是一架完全模拟真飞机制造的遥控固定翼飞机，只不过体积要小得多，是一件自身只有5.5公斤的手工艺品。但它在比赛中成功地运载了17公斤的货物，飞行了3分钟。

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巴尔米说，这项比赛很受欢迎，因为它让工程系的学生有机会离开教室去设计和制造飞机。

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该校有一个汽车工程师协会，这是一个非盈利的学生组织。它又分成四个团队，在课余时间开发、设计、制造飞机和赛车。

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飞机设计团队制造的无线电控制飞机，去年在同一比赛中获得第三名。另外三个团队分别设计出了四轮越野车，方程式赛车和电动赛车。所有作品都会参加国际比赛。

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