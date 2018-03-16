周末网络广播 2018-03-16/17/18

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期五 16 三月, 2018 , 暂无评论 ↓

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在今天的节目里，我们谈谈这个星期的几篇报道。

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1  加拿大要在G7 峰会倡议减排塑料

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风景如画的魁北克小城Charlevoix / Photo: Fairmont Hotels

今年 6 月份加拿大将作为东道主在魁北克小城 Charlevoix 主办2018年7国峰会，加拿大联邦政府总理特鲁多准备把保护世界妇女权益和保护环境作为会议的两大主题。但已经有专家指出，加拿大不能光说不练，需要首先拿出的自己有效可行的环境保护政策来。据加拿大广播公司记者报道，加拿大Dalhousie大学研究环境问题的教授 Tony Walker认为，如果加拿大能拿出切实可行的解决塑料袋和塑料包装污染问题的政策和措施，则在7国峰会上再呼吁国际社会携手努力解决塑料包装物品污染陆地和海洋的问题才会有人听。

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2. . 加拿大议会山的妈妈们：希望也可以享受育儿假

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（Facebook）

家有幼儿的职场妈妈都希望工作时间灵活，不需要加班，工作压力不要太大。但是政坛和议会的工作环境正好相反。议员是不可能朝九晚五的。渥太华选区以外的议员周末还要回到各自的选区，参加各种社区活动。过去这不是一个大问题，但是2011年加拿大联邦大选后，众议院里的年轻女性一下子多了起来。2015年大选后，议会山迎来了自己的“婴儿潮”：到目前为止已有四名女议员在任内做了母亲，“议员妈妈” 在呼吁获得育儿假。

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3. 孩子的手机屏幕时间管控一直是父母头痛的事，希望“Google Family Link”  可以帮助屏幕时间管理

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  1. 害怕吗？瓶装水有这么多塑料微粒

堆积成山的废弃瓶装水瓶 / Fred Dufour/AFP/Getty Images

瓶装水已经成为城市人生活中不可缺少的东西，不少人不但出门要带上瓶装水，就是在自己家里也把瓶装水作为日常饮用水的标配。但最新的研究显示，瓶装水中含有不少塑料微粒。据加拿大广播公司报道，现在瓶装水消费量已经超过含糖碳酸饮料成为世界许多国家中最受欢迎的饮料；但现在瓶装水的洁净形象受到了挑战，因为一项全球性的调查显示，瓶装水常常被微小的塑料颗粒所污染。

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  1.  怎样既出一口恶气又不用真的揍老板一顿：加拿大专家支招

( Wilfrid Laurier University)

有多少员工曾经在觉得自己受到不公平对待时气得恨不能揍老板一顿？尽管不会真的这样做，许多人还是会用别的方式报复，结果可能是让办公室气氛更糟。如果选择默默忍受不公，时间久了怒气会转化成焦虑和抑郁等心理问题。加拿大劳里埃大学商学院的助理教授梁琳迪（Lindie Liang）等人最近发表文章，介绍了一种类似于 “扎小人儿” 的无害减压方式。

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刚才我们介绍了本周所作的几个报道，今天的节目就到这里，谢谢您的收听，希望听到您的看法和建议, 我们下次节目见！

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