Darren Bernhardt/CBC

空姐空少指责西捷薪酬低于最低工资

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期五 16 三月, 2018 , 暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

仪表堂堂的空姐空少身穿漂亮的制服显得靓丽养眼，但由于这些机组服务人员的薪酬是按照飞行时间计算的，所以空姐空少们常常抱怨在薪酬方面受到不公平的对待。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

低于最低工资

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

据加拿大广播公司报道，加拿大西捷公司的一些空姐和空少们告诉加拿大广播公司记者说，他们在短途飞行时得到的薪酬连最低工资都不到；虽然只支付飞行时间的工资是民航业对待空服员的传统做法，但大多数民航公司对机组人员起飞前和起飞后的待机时间支付一定的薪酬，而西捷公司却是例外。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在加拿大全国许多省份大幅度提升最低工资的情况下，西捷公司空服员要求公司管理层改变对他们不公平的薪酬待遇问题的呼声越来越高涨。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司记者采访了两位在西捷航空公司已经工作了至少10年的空服员；为了保护这两位空服员免受西捷公司管理层的制裁，加拿大广播公司同意在发布报道时不透露其身份。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Darryl Dyck/Canadian Press

匿名接受采访

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

一位西捷公司的空服员说，与其他民航公司相比，西捷公司对待空服员的薪酬政策非常不公平。比如，从卡尔加里飞往温哥华的航班从起飞到降落只有一个小时的时间，西捷公司只支付空服员这一个小时的工资；而空服员们从抵达卡尔加里飞机场到离开温哥华飞机场的时间至少要4个小时。如果空服员的小时工资是26加元，则花在工作上的这四个小时的平均工资只有每小时6.5加元，这比阿尔伯塔省最低工资13.60加元和不列颠哥伦比亚省最低工资每小时11.35加元都低得太多。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

另一位西捷公司的空服员说，听到西捷公司招工时说的空服员小时工资起薪超过25加元，一个刚刚走出校门的高中毕业生会觉得很不错，但他们不知道这只是飞行小时的工资，而其他在机场和飞机上待机和上班的时间是没有薪酬的。现在大家都在谈论Tim Hortons咖啡连锁店雇员们的薪酬问题，认为安大略省政府提高最低工资、咖啡店店主们却削减雇员福利的做法不公平，但我们这些西捷公司的空服员呢？我们虽然也在飞机上为乘客提供咖啡和饮料，但同时还要负责乘客的飞行安全，我们这些人挣的钱可是连最低工资都不到。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

西捷公司空服员的起薪2018年是每小时25.54加元，有10年工作资历的空服员的小时工资是48.45加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

西捷公司的空服员正在努力成立工会，以保护自己的利益。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Ryan Remiorz/Canadian Press

低于竞争对手

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

西捷公司的竞争对手加拿大航空公司下属的Jazz分公司飞卡尔加里到温哥华航班的机组人员会得到至少4个半小时的工资，而不是西捷公司那只有一个小时的工资；而且空服员的起薪要比当地的最低工资高一倍，比如多伦多的最低工资现在是14加元，则Jazz多伦多空服员的起薪是28加元。这些都是Jazz公司空服员工会与加航管理层劳资谈判的结果。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不过加航下属的Jazz公司还不是薪酬最好的。比如，在空服员飞行时间只有4个小时、但工作12个小时的情况下，加拿大航空公司支付8个小时的薪金，加航下属的Jazz支付6个小时的薪金，而西捷公司只支付4个小时的薪金。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

西捷公司管理层谢绝了加拿大广播公司记者就空服员薪酬问题提出的采访要求。在提供给加拿大广播公司的书面声明中西捷公司管理层说，给空服员支付的薪酬和福利有西捷公司自己的特点，比如可以优惠价购买西捷公司股票、公司盈利时可以分享红利、等等。西捷公司管理层说公司方面给空服员提供的分享红利项目是整个行业中最大方的；而且从总体上看，西捷公司给空服员提供的薪金和福利在同等规模民航公司中是位居前茅的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
收听

可能违反劳动法

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大劳动部发言人Olivier Bouffard指出，雇员按照雇主的要求来到工作场所后所花的时间都应该得到报酬，比如空服员花在整理机舱、帮助乘客登机、准备起飞等勤务上的时间都是工作时间，都应该得到报酬。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不过目前加拿大劳动部还没有收到来自西捷公司空服员有关薪酬问题的正式投诉。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Kyle Bakx /CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
标签：
文章分类: 社会

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处

分类检索

栏目

作者

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志
您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

Accélérer votre créativité au travail sans ralentir votre rythme

RCI | English

Obesity: an ounce of compassion (and a bit of understanding) can prevent a ton of hurt

RCI | Español

Trump se jacta de haberle mentido al Primer Ministro de Canadá

النجمة الصاعدة ناديا الصادقي/La Bronze Radio Canadaالعربية | RCI

ناديا الصادقي بدأت النجاح الفني برونزيا