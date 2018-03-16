空姐空少指责西捷薪酬低于最低工资

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仪表堂堂的空姐空少身穿漂亮的制服显得靓丽养眼，但由于这些机组服务人员的薪酬是按照飞行时间计算的，所以空姐空少们常常抱怨在薪酬方面受到不公平的对待。

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低于最低工资

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据加拿大广播公司报道，加拿大西捷公司的一些空姐和空少们告诉加拿大广播公司记者说，他们在短途飞行时得到的薪酬连最低工资都不到；虽然只支付飞行时间的工资是民航业对待空服员的传统做法，但大多数民航公司对机组人员起飞前和起飞后的待机时间支付一定的薪酬，而西捷公司却是例外。

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在加拿大全国许多省份大幅度提升最低工资的情况下，西捷公司空服员要求公司管理层改变对他们不公平的薪酬待遇问题的呼声越来越高涨。

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加拿大广播公司记者采访了两位在西捷航空公司已经工作了至少10年的空服员；为了保护这两位空服员免受西捷公司管理层的制裁，加拿大广播公司同意在发布报道时不透露其身份。

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匿名接受采访

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一位西捷公司的空服员说，与其他民航公司相比，西捷公司对待空服员的薪酬政策非常不公平。比如，从卡尔加里飞往温哥华的航班从起飞到降落只有一个小时的时间，西捷公司只支付空服员这一个小时的工资；而空服员们从抵达卡尔加里飞机场到离开温哥华飞机场的时间至少要4个小时。如果空服员的小时工资是26加元，则花在工作上的这四个小时的平均工资只有每小时6.5加元，这比阿尔伯塔省最低工资13.60加元和不列颠哥伦比亚省最低工资每小时11.35加元都低得太多。

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另一位西捷公司的空服员说，听到西捷公司招工时说的空服员小时工资起薪超过25加元，一个刚刚走出校门的高中毕业生会觉得很不错，但他们不知道这只是飞行小时的工资，而其他在机场和飞机上待机和上班的时间是没有薪酬的。现在大家都在谈论Tim Hortons咖啡连锁店雇员们的薪酬问题，认为安大略省政府提高最低工资、咖啡店店主们却削减雇员福利的做法不公平，但我们这些西捷公司的空服员呢？我们虽然也在飞机上为乘客提供咖啡和饮料，但同时还要负责乘客的飞行安全，我们这些人挣的钱可是连最低工资都不到。

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西捷公司空服员的起薪2018年是每小时25.54加元，有10年工作资历的空服员的小时工资是48.45加元。

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西捷公司的空服员正在努力成立工会，以保护自己的利益。

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低于竞争对手

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西捷公司的竞争对手加拿大航空公司下属的Jazz分公司飞卡尔加里到温哥华航班的机组人员会得到至少4个半小时的工资，而不是西捷公司那只有一个小时的工资；而且空服员的起薪要比当地的最低工资高一倍，比如多伦多的最低工资现在是14加元，则Jazz多伦多空服员的起薪是28加元。这些都是Jazz公司空服员工会与加航管理层劳资谈判的结果。

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不过加航下属的Jazz公司还不是薪酬最好的。比如，在空服员飞行时间只有4个小时、但工作12个小时的情况下，加拿大航空公司支付8个小时的薪金，加航下属的Jazz支付6个小时的薪金，而西捷公司只支付4个小时的薪金。

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西捷公司管理层谢绝了加拿大广播公司记者就空服员薪酬问题提出的采访要求。在提供给加拿大广播公司的书面声明中西捷公司管理层说，给空服员支付的薪酬和福利有西捷公司自己的特点，比如可以优惠价购买西捷公司股票、公司盈利时可以分享红利、等等。西捷公司管理层说公司方面给空服员提供的分享红利项目是整个行业中最大方的；而且从总体上看，西捷公司给空服员提供的薪金和福利在同等规模民航公司中是位居前茅的。

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可能违反劳动法

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加拿大劳动部发言人Olivier Bouffard指出，雇员按照雇主的要求来到工作场所后所花的时间都应该得到报酬，比如空服员花在整理机舱、帮助乘客登机、准备起飞等勤务上的时间都是工作时间，都应该得到报酬。

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不过目前加拿大劳动部还没有收到来自西捷公司空服员有关薪酬问题的正式投诉。

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RCI with Kyle Bakx /CBC News

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