狼真来了？加拿大房地产市场降温

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

据加拿大广播公司报道，加拿大房地产协会星期四公布的统计数字显示，与2017年2月份相比，加拿大全国房屋销售量下降了17%，是五年来的最低水平；而房屋平均售价今年2月份是49万4千加元，与去年2月份相比下降了5%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

就像过去几年加拿大房地产市场量价齐升是由多伦多火热的房地产市场拉升的一样，现在加拿大房地产市场量价齐跌的局面也是开始冷却的多伦多房地产市场造成的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

本月早些时候多伦多房地产局发布的统计数字显示，大多伦多地区的房屋销售量猛跌了三分之一，房产价格则下跌了12%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

专家们认为，联邦政府推出的严格房屋贷款申请者压力测试的措施和不列颠哥伦比亚省、安大略省政府推出的调控房地产市场的组合拳措施是导致加拿大房地产市场降温的主要原因。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Pete Evans/CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada