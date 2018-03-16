蒙特利尔市今冬除雪开支已超出预算两千万

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加拿大东部今冬雪多，蒙特利尔市这个冬天已经进行了 7 次大规模清雪行动，而通常情况下每年需要进行 5次。

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加拿大广播公司报道说，自冬季开始以来，蒙特利尔市的降雪量已经达到 235 厘米，通常每个冬季的平均降雪量在190 厘米左右。

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市政府执行委员会负责公民服务的 Jean-FrançoisParenteau 表示，蒙特利尔市今年的除雪预算是1.6亿加元，现在已经花超了 2000万。

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部分原因是今年冬天的严寒导致积雪融化缓慢，必须被车清走，今年蒙特利尔已经清除了1600万立方米的积雪。

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今年初，新市长瓦莱丽·普兰特（ValériePlante）因城市除雪慢而受到抨击，之后，市政府复审了清雪的程序。

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（RCI with CBC/Radio Canada）

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