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星期五（3月16日）是世界睡眠日 World Sleep Day，在加拿大的爱德华王子岛省，似乎 Summerside 市的人对睡眠问题尤其关注。

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Summerside 是这个省的第二大城市，Google搜索趋势的专家 Alexandra Hunnings-Klein 说，这个城市的居民对有关睡眠问题的搜索超过其他地区的人。

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她说，他们搜索关于枕头的问题，关于如何通过静坐来改善睡眠等等。

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谷歌上的搜索趋势能够显示出这个城市的局面对睡眠相关问题有一定程度的担忧。

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去年的一项调查表明，加拿大有超过四分之一的人每天睡眠不足 7小时，对他们的健康和加拿大的经济都造成影响。

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“世界睡眠日” 是由国际研究组织 – 世界睡眠协会 World Sleep Society 设立的，目的是提高人们对睡眠重要性的认识。

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