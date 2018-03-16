（CP/Jacques Boissinot）

选我选我！自由党的魁北克省支持率下降，保守党趁机向该省选民示好

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期五 16 三月, 2018 , 暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大保守党领袖希尔（Andrew Scheer）本星期在魁北克省法语报纸《La Presse 》上发表了一封公开信，告诉该省选民：自由党无德无才，魁北克党团内斗不断，我们保守党才是魁北克选民的同路人。希尔还自豪地表示自己不仅会说法语，而且还在继续每天刻苦学习,以求精通这门“我们国家的奠基语言”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

魁省选民粗分两个阵营：联邦派和独立派。希尔抨击自由党是向联邦派选民抛绣球；说魁北克党团靠不住，眼睛瞟着的则是灰心的独立派。如果在两边都有收获，2019年的联邦大选，保守党说不定能打一场翻身仗。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（GEOFF ROBINS/AFP/Getty Images)

希尔在公开信中说，特鲁多不遵守道德守则，违反利益冲突法，每天都在证明他没有领导国家的才干，还把加美贸易关系弄得一团糟。而保守党在上一次执政时承认了魁北克省的“国中之国”特殊地位，消灭了赤字，让魁北克省单独成为联合国教科文组织的成员，为魁北克省的环保项目大笔拨款……

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

魁北克省在联邦政治版图上极为重要

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

作为加拿大的人口大省，魁北克省在众议院占据的席位按法律规定不能少于75席，仅次于安大略省，接近BC省和中部平原三省的席位总和。这意味着该省在大选中的重要性顶得上半壁江山。2015年大选，自由党在魁北克省占绝对优势，赢得了该省78个议席中的40个。该党从排名第三升至第一，魁省起了“造王者”的作用。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但是自今年年初以来，保守党在魁北克省的选民支持率直升5个百分点，达到21%。尽管仍然远远落后于自由党（40.7%），但还是让希尔看到了希望。另外，上一次大选保守党在全国溃败，唯独在魁北克省的席位从7席增加到了12席。这是二十多年来最好的成绩。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

CBC民调分析人士格勒涅（Éric Grenier ）说，如果大选在今天举行的话，保守党新近获得的选民支持可以使它的魁省议席增加到13个，甚至16个。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

希尔上个月在魁北克城参加当地冰雪节活动。（CP/Jacques Boissinot)

现在离投票日还有一年多。而自由党在魁省的支持率自今年一月以来下降了7个百分点。希尔和他的幕僚们有理由相信，在这个法语省份的土地上努力耕耘还是会有收获的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

希尔的公开信是写给对特鲁多失望的联邦派和对魁北克党团失望的独立派的。2004年大选，保守党在魁北克省被剃了光头。两年后，哈珀正是用同样的策略在该省赢得10个议席，把选民支持率从8.8%增加到24%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

当然自由党也不会拱手让出魁北克省。尤其现在支持率下降，自由党还指望用魁省的老本来补上其他省的亏空呢。可以想见，2019年大选，加拿大两大党会在这里竭尽全力争取选民。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

希尔在个人形象和知名度上仍需下工夫

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

和严肃的前总理哈珀相比，希尔的形象可算是喜眉笑眼。不过格勒涅说，他还需要多多努力，让魁省选民更了解他。希尔当选保守党领袖十个月后，民调显示仍然有45%的魁北克人在回答关于对他是否满意的问题时选了“我不知道”作为答案，而认为特鲁多是最佳总理人选的受访者比看好希尔的多了9%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

今年六月份魁省齐库蒂米选区（Chicoutimi-Le Fjord）将举行补选。保守党候选人是当地青少年冰球队的前总教练，人气很高。希尔对魁北克选民的争取是否收效，这次补选将是一个检验。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC, Éric Grenier , La Presse）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关报道

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

被特鲁多印度之行所累，加拿大自由党的选民支持率自大选后首次落后于保守党

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
标签：
文章分类: 政治

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处

分类检索

栏目

作者

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志
您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

Le Frequencer de Dymedso: une technologie très efficace notamment contre la fibrose kystique

RCI | English

|The LINK Online March 16-17-18, 2018

RCI | Español

El líder neodemócrata Jagmeet Singh lleva "mensajes de paz y reconciliación" a los eventos de separatistas Sijs

من اليمين: فادي الهاروني وبيار أحمراني ومي أبو صعب/راديو كندا الدولي/RCIالعربية | RCI

بلا حدود للأسبوع المنتهي في 18-03- 2018