选我选我！自由党的魁北克省支持率下降，保守党趁机向该省选民示好

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大保守党领袖希尔（Andrew Scheer）本星期在魁北克省法语报纸《La Presse 》上发表了一封公开信，告诉该省选民：自由党无德无才，魁北克党团内斗不断，我们保守党才是魁北克选民的同路人。希尔还自豪地表示自己不仅会说法语，而且还在继续每天刻苦学习,以求精通这门“我们国家的奠基语言”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

魁省选民粗分两个阵营：联邦派和独立派。希尔抨击自由党是向联邦派选民抛绣球；说魁北克党团靠不住，眼睛瞟着的则是灰心的独立派。如果在两边都有收获，2019年的联邦大选，保守党说不定能打一场翻身仗。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

希尔在公开信中说，特鲁多不遵守道德守则，违反利益冲突法，每天都在证明他没有领导国家的才干，还把加美贸易关系弄得一团糟。而保守党在上一次执政时承认了魁北克省的“国中之国”特殊地位，消灭了赤字，让魁北克省单独成为联合国教科文组织的成员，为魁北克省的环保项目大笔拨款……

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

魁北克省在联邦政治版图上极为重要

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

作为加拿大的人口大省，魁北克省在众议院占据的席位按法律规定不能少于75席，仅次于安大略省，接近BC省和中部平原三省的席位总和。这意味着该省在大选中的重要性顶得上半壁江山。2015年大选，自由党在魁北克省占绝对优势，赢得了该省78个议席中的40个。该党从排名第三升至第一，魁省起了“造王者”的作用。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但是自今年年初以来，保守党在魁北克省的选民支持率直升5个百分点，达到21%。尽管仍然远远落后于自由党（40.7%），但还是让希尔看到了希望。另外，上一次大选保守党在全国溃败，唯独在魁北克省的席位从7席增加到了12席。这是二十多年来最好的成绩。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

CBC民调分析人士格勒涅（Éric Grenier ）说，如果大选在今天举行的话，保守党新近获得的选民支持可以使它的魁省议席增加到13个，甚至16个。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

现在离投票日还有一年多。而自由党在魁省的支持率自今年一月以来下降了7个百分点。希尔和他的幕僚们有理由相信，在这个法语省份的土地上努力耕耘还是会有收获的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

希尔的公开信是写给对特鲁多失望的联邦派和对魁北克党团失望的独立派的。2004年大选，保守党在魁北克省被剃了光头。两年后，哈珀正是用同样的策略在该省赢得10个议席，把选民支持率从8.8%增加到24%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

当然自由党也不会拱手让出魁北克省。尤其现在支持率下降，自由党还指望用魁省的老本来补上其他省的亏空呢。可以想见，2019年大选，加拿大两大党会在这里竭尽全力争取选民。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

希尔在个人形象和知名度上仍需下工夫

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

和严肃的前总理哈珀相比，希尔的形象可算是喜眉笑眼。不过格勒涅说，他还需要多多努力，让魁省选民更了解他。希尔当选保守党领袖十个月后，民调显示仍然有45%的魁北克人在回答关于对他是否满意的问题时选了“我不知道”作为答案，而认为特鲁多是最佳总理人选的受访者比看好希尔的多了9%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

今年六月份魁省齐库蒂米选区（Chicoutimi-Le Fjord）将举行补选。保守党候选人是当地青少年冰球队的前总教练，人气很高。希尔对魁北克选民的争取是否收效，这次补选将是一个检验。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC, Éric Grenier , La Presse）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关报道

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada