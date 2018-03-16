温哥华东区一男子冲进麦当劳点火自焚，严重烧伤，警方监察机构正在调查

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一名30多岁的男子星期四晚上携汽油闯进温哥华东区的一家麦当劳。店内顾客惊慌逃命。接到报警电话后赶来的警察努力和他沟通，但是没能阻止他点火。警察随后用非致死防暴枪把他制服。他被严重烧伤。店内部分设施也被损坏。

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事件发生时9点刚过。这家麦当劳位于Commercial Drive和East Broadway路口。一位目击者告诉CBC记者说，自焚男子先是坐在麦当劳外面，稍后走进店里，大声喊叫并把汽油倒在地上。当时店里人还很多。

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现在BC省独立调查办公室（IIO）已经开始调查此事。这是一个警方监察机构，凡有出警后发生死伤的情况，该办公室就会进行调查。

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（RCI with CBC）

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