（CP/Jacques Boissinot）

加元对美元汇率周五降至76.41美分，为去年六月以来最低

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期五 16 三月, 2018 , 暂无评论 ↓

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星期五（3月16日）股市收盘时，加元汇率降到1加元换76.41美分，以2017年6月以来的最低水平结束了持续下滑的一周。加元对美元汇率在这个星期里下降了2.1%之多。

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加元是今年以来表现最不好的世界主要货币。造成加元疲软的原因包括制造业销售数据不佳，北美自由贸易协定谈判不顺利带来的担忧，另外，在加拿大银行行长博罗兹（Stephen Poloz）本周二表示他不会很快大幅度提高基准利率后，加元应声从77.87美分降到77.37美分。

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（(Adrian Wyld/CP）

美国总统特朗普对加元本星期的下跌“亦有贡献”。他在一次讲话中满不在乎地透露，他和加拿大总理特鲁多会晤时信口编造了美国对加拿大的贸易逆差。这次讲话的录音本周被披露后，他在星期四上午又发推文，仍坚持加拿大对美国有贸易盈余的说法。

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加拿大丰业银行分析师奥斯本（Shaun Osborne）说，特朗普的言论让人们更清楚地看到北美自由协定（NAFTA）谈判将会很艰难。

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国际评级机构穆迪本周四公布的报告说，NAFTA 谈判如果破裂，新不伦瑞克省和安大略省的经济由于依赖出口，将受到最严重的打击。

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（RCI with CBC, Rajeshni Naidu-Ghelani）

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