Charles Contant / CBC

蒙特利尔：最适于千禧年一代居住的城市之一

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期六 17 三月, 2018 , 暂无评论 ↓

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据世界经济论坛World Economic Forum引用的一项研究结果，对于二、三十岁的千禧年一代年轻人来说，世界110个主要城市中最适于他们这一代人居住的城市是德国首都柏林，居第二位的是加拿大第二大城市蒙特利尔；而英国伦敦、美国纽约、荷兰的阿姆斯特丹这些世界著名城市都被排到后面。

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千禧年一代

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按照专家们的分类，婴儿潮一代人是指1946年到1964年出生的人口群体，这一代人目前的年龄在54岁到72岁之间；X一代人是指1965年到1980年出生的人口群体，目前他们的年龄在38岁到53岁之间；而千禧年一代人是指1981年到1996年出生的人口群体，现在他们的年龄在22岁到37岁之间。

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德国柏林／REUTERS/Hannibal Hanschke

当然，对最适于千禧年一代人居住城市排行榜不服气的城市会指出，德国柏林独占头筹是因为这项研究是由总部设在柏林的公寓搜索引擎Nestpick搞的。

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Nestpick的上述评估是根据四个主要指标和一些辅助指标进行的。

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评估指标

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这四个主要指标首先是城市经济的可持续性，比如提供就业机会的能力；其次是基本设施可用性，比如住房、交通和食品餐饮业；第三是平等和宽容性，比如性别平等程度、对不同文化和价值观念的容忍程度等；第四是娱乐性，比如夜生活的质量和丰富程度等。

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辅助指标中包括互联网网速、大学的排名、避孕服务的方便性、等等。

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柏林第一

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德国首都柏林不但在受到年轻创业者青睐方面位居前茅，而且由于其餐馆和酒吧服务时间长而在夜生活质量这个栏目方面获得了满分。柏林在对同性恋、双性恋、变性人群体的友好态度方面也得了高分。

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不过德国的柏林在健康和人均寿命方面得分较低。

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加拿大蒙特利尔／Charles Contant / CBC

蒙特利尔第二

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而加拿大第二大城市魁北克省的蒙特利尔市由于在对待移民态度开放方面得到高分、在其他方面也得分不错而成为世界主要城市中第二受千禧年一代年轻人喜爱的城市。魁北克省70%的人口居住在蒙特利尔市，这里有来自超过120个国家的移民群体，其中37%来自欧洲国家、30%来自亚洲国家、12%来自非洲国家。

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蒙特利尔的倒垃圾服务／Charles Contant /CBC

伦敦虽然落后于柏林和蒙特利尔屈居第三，但却在高等教育方面得到高分。不过伦敦由于房价太高、住房开支负担过重而在总分方面被拖了后退。

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在世界著名城市中，瑞士的日内瓦被排在欧洲城市中最不受千禧年一代人喜欢的城市中的第二名；主要原因是日内瓦的食品价格和啤酒价格太高、工作难找等因素。

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