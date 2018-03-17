安卓儿童手机管控App “Google Family Link” 开放加拿大下载

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孩子的手机屏幕时间管控一直是父母头痛的事，现在谷歌希望 “Google Family Link” App可以帮助父母对孩子屏幕时间的管理。

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在加拿大谷歌官方博客上，谷歌的儿童和家庭产品经理Charles Zaffaroni写道: 根据谷歌的研究，在2-12岁之间的76％的加拿大孩子现在拥有或共享平板电脑，37％拥有或共享智能手机。

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同时，2014年Media Smarts的调查显示，加拿大四年级的学生中有近四分之一的学生，一半以上的七年级学生和85％的十一年级学生都有自己的手机。

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Family Link可帮助家长为13岁以下的孩子创建Google帐户，并管理他们使用Android设备。

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在2-12岁之间的76％的加拿大孩子现在拥有或共享平板电脑，37％拥有或共享智能手机。 谷歌研究

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谷歌的“Google Family Link”页面上讲到了App的工作过程：

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首先，您的孩子将需要兼容的Android设备（请参阅使用Family Link的设备）。在您的孩子的设备上创建一个Google帐户，然后输入他们的信息。您将他们的新Google帐户链接到您的帐户，然后选择您想要给您的孩子的应用和设置。

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“Google Family Link” 主要可以帮助父母执行以下操作：

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加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada 管理你的孩子可以使用的应用程序。批准或阻止您的孩子想要从Google Play商店下载的应用。

管理你的孩子可以使用的应用程序。批准或阻止您的孩子想要从Google Play商店下载的应用。 密切关注屏幕时间。查看您的孩子在每周或每月的活动报告上花费多少时间在自己喜爱的应用上，并为其设备设置每日屏幕时间限制。

密切关注屏幕时间。查看您的孩子在每周或每月的活动报告上花费多少时间在自己喜爱的应用上，并为其设备设置每日屏幕时间限制。 设置设备就寝时间。在需要睡眠时可以远程锁定您的孩子的设备。

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MobileSyrup采访谷歌谷歌工程副总裁以及Family Link带头人Pavni Diwanji时，她说 “大约三年前，我们意识到孩子们已经变得非常具有数字知识，作为父母，我并没有处于我女儿的行为圈子之中，这对我来说不是一个可以接受。”

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她补充说，该团队很高兴在加拿大推出，并表示随着更多功能的添加和反馈意见的收集，还有很多工作要做。

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据说Chromebook支持预计在今年晚些时候推出。 “我们有很多工作要做，”Diwanji说。“我认为这仅仅是个开始。我们想为父母和孩子做更多的事情。“

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Google Family Link需要运行Android Nougat（7.0）或更高版本的孩子以及父母的设备（Android或iOS）上。

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