贸易数字混乱：难怪特朗普信口开河

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

美国总统特朗最近的一番话在加拿大引起了不小的风波。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

满嘴跑火车

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特朗普在一次募捐会上津津乐道的说，他在与加拿大总理特鲁多会谈时满嘴跑火车把颜值高的特鲁多搞得晕头转向。特朗普回忆说，当特鲁多对他说加拿大和美国的自由贸易对美国有好处、美国有贸易盈时，他立刻反唇相讥地说道“错！占便宜的是加拿大，美国在与加拿大的贸易中有很大的逆差；尽管当时他根本不知道美国和加拿大贸易的具体数字”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这件事被美国和加拿大的媒体报道后，加拿大抱怨特朗普的做法不但是不负责任、而且涉嫌是以大欺小；美国不少政客则指责特朗普这种行为是在损害美国政府在国际上的信誉。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大总理特鲁多表示不会受美国政府的干扰，继续以积极的态度参加修改北美大陆三国自由贸易协议的谈判。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不过加拿大的专家们认为，这次NAFTA谈判会是困难和旷日持久的。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

数据太乱

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大广播公司报道说，虽然特朗普这样满嘴跑火车、信口开河的做法有失大国领导人风度，但在加拿大和美国双边贸易的统计数字方面也确实是有太多各种各样的数据；不但美国的贸易统计数字与加拿大不一样，就是美国政府内部和加拿大政府内部的各个部门也有不同的统计数字，还真是拿不出一套令人信服、没有争议的加拿大和美国的贸易数字来。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

比如，有的加美双边贸易统计数字只考虑两国制造商品的贸易数字，有的则把第三国商品通过加拿大转口进入美国、或者是通过美国转口进入加拿大也算做加美双边贸易额，有的还把服务业的数字也算进加美两国的双边贸易范畴。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

而且，同一商品运送和通关的方式也可会影响计算的方式。 比如加拿大人前往美国买了一辆二手汽车开回加拿大，这算做美国货物出口加拿大；但如果这位加拿大人从eBay网站美国人手里买了汽车的主要配件用来维修自己的汽车，这些汽车配件被用邮寄的方式寄到加拿大，则美国政府统计机构并不追踪这些商品，因而不算是美国货物出口加拿大。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

所以，加拿大和美国的双边贸易统计数字顶多只能说是个估计数字。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

情况太复杂

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

美国政府自己都承认美国货出口加拿大的数据实际上是从加拿大政府统计的美国货进口加拿大的数据抄来的。加拿大政府和美国政府都承认，其统计的加美贸易数字中有许多具体数据来自对方的统计机构。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

比如上面所说的加拿大人通过eBay购买汽车零件的例子，虽然美国政府不统计这些邮寄商品出口加拿大的数据，但加拿大却进行统计，并把这一统计数字通知给美国方面；美国统计机构会在其年度进出口统计数字中把加拿大统计局提供的邮寄商品出口加拿大的信息包括进去。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

２０１８年一月份有２３３０万美元的货物通过邮寄方式从美国出口加拿大。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

另一个例子是，加拿大公司和个人如果从美国境外的销售者手中购买美国本土制造的商品，则美国政府不把这些销售额算入美国对加拿大的出口额；但加拿大却进行这方面的统计，并把其统计数字提供给美国。比如，２０１８年１月份有超过２亿美元美国对加拿大的出口属于这种加拿大人在美国境外购买的美国商品进入加拿大境内的情况。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

还有一种情况会造成加拿大和美国进出口贸易额的失真，这就是过境物品。从理论上说，加拿大经美国陆路过境出口墨西哥的货物在通关时应该申报为过境货物以避免关税，但加拿大和美国已经互相免除了关税，所以不少加拿大公司在把货物过境美国出口墨西哥时不愿意多费劲搞过境出口文件，直接把货物作为出口美国的货物运往墨西哥边境。结果不但是加拿大出口墨西哥的货物被算成了对美国的出口，而且这笔货物最后又被算成是美国对墨西哥的出口。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

讽刺

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这种再出口贸易的统计数字由于受到第三国贸易额的干扰，从而让加拿大和美国真正的双边贸易额进一步失真。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这也是为什么加拿大政府愿意用美国统计的对加拿大出口数字，因为第三国制造的商品通过美国转口进入加拿大的贸易额都被算成了美国对加拿大的出口，而美国方面则由于同样的原因喜欢用加拿大方面的统计数字，以夸大加拿大出口美国的贸易额。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

RCI with Evan Dyer/CBC News

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada