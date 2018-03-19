面对指控：Facebook与加拿大公司切割

据汤森路透社报道，美国马萨诸塞州总检察长Maura Healey周末表示，她的办公室已开始调查加拿大Cambridge Analytica公司利用非法窃取的Facebook客户数据为特朗普2016年大选服务的有关报道。
美国纽约时报的报道引用加拿大Cambridge Analytica公司前雇员的话和书面文件显示，Cambridge Analytica在未经授权的情况下搜集了超过5千万美国和加拿大Facebook用户的资料，并对其中的美国选民和他们的朋友圈建立了预测选举投票倾向的数据库，对他们有针对性的投放政治广告。
这5千多万脸书用户相当于Facebook在北美大陆三分之一的用户，其中包括的美国选民占了美国选民总数的四分之一。这是Facebook公司成立以来面临的最大客户信息泄露事件。
纽约时报的报道还说，Cambridge Analytica公司现在仍然保存着其未经授权非法采集的脸书客户的私人信息。
Facebook公司已宣布与Cambridge Analytica公司切割，禁止该公司在Facebook网站购买广告、管理客户的网页等活动。随着调查的深入，Facebook还可能会上法庭控告Cambridge Analytica公司。
RCI with Thomson Reuters
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