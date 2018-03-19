太阳马戏团演出时一演员摔死

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据加拿大广播公司报道，世界知名的太阳马戏团周末在美国佛罗里达Tampa市演出时发生重大事故，一位男演员在演出空中技巧时从三米多的高处摔落台上，被送到医院后死亡。

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这位男演员名叫Yann Arnaud，参加太阳马戏团演出已经有15年。

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加拿大太阳马戏团老总Daniel Lamarre发表声明说，这一不幸的消息让太阳马戏团大家庭的所有成员感到震惊和悲伤。

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太阳马戏团宣布取消在Tampa市剩下的两场演出。

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太阳马戏团已经开始对这次死亡事故的原因进行调查，并积极配合有关当局的调查工作。

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Daniel Lamarre告诉加拿大广播公司记者说，Yann Arnaud原籍法国、他身后留下妻子和另个年少的女儿。

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加拿大太阳马戏团下属多个演出团。2016年年底曾经发生太阳马戏团在一个星期内出现三起伤亡事故的事件，其中一人死亡。

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