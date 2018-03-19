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投票年龄降到 16岁？加拿大选举委员会在考虑

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期一 19 三月, 2018 , 暂无评论 ↓

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加拿大选举委员会 （Elections Canada ）的 负责人表示，应该考虑把有资格投票的年龄降到16岁，以此来推动加拿大人终身参与民主进程。

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选举委员会的代理首席选举官斯蒂凡·佩罗（Stéphane Perrault）对加拿大广播公司表示，当然，要降低投票的法定年龄，这是只有联邦议会通过才能进行的重大变动，不过，他认为这是  “值得考虑的”。

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Stéphane Perrault (Elections Canada)

他说， 我们已经知道，越早参加投票的加拿大人，往往以后也会继续投票，而一开始就不去投票的人往往以后也不会去投票，所以， 让加拿大人尽早开始投票是有好处的，而且，16岁的人基本上都在学校里，我们容易接触到他们，敦促他们尽早开始参与民主进程。

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欧洲已经有国家把最低投票年龄降至16岁，而加拿大的不列颠哥伦比亚省 （BC）目前也正在采取立法行动，把对省一级事宜的最低投票年龄改为 16岁。

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佩罗同时表示，这个问题在议会中尚未进行广泛讨论。

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虽然18岁被广泛认为是加拿大的 “成年年龄”，但 加拿大人年满16岁即可享有一些权利，例如驾驶汽车的权利。

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年轻选民，终身选民

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佩罗认为，由于大多数16岁的孩子仍然在读高中，可以把选举和投票纳入对他们进行公民教育内容的一部分。

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加拿大学生联合会的主席科兹·扎查利亚（Coty Zachariah）称这是一个 “好主意”。

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他说，较小的年纪就开始投票，能更多引起人们对投票的热情。

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他说， 如果能让年轻人尽早知道政治是什么，如何参与，投票的地点，投票的内容以及可以投票的候选人等等，这对于民主进程都是有益的 。

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扎查利亚还补充说，年轻的选民也可以影响公共政策，有些问题虽然很重要，但候选人们往往只注重拉中老年选民的选票，忽视年轻人的问题，政治家们也应该讨论影响到年轻人的重大事宜。

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CBC

新民主党的议员唐·戴维斯（Don Davies ）则表示，许多16岁的孩子已经开始工作而且交税，但他们对政府如何花这些税却没有发言权。

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他说，把投票年龄降低到16岁将会对这些年轻人提供一个参与民主和改变政策的  “工具”。

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他说，今天的年轻人更愿意参与进来，参与到我们国家发生的很多事情中，没道理不让他们投票。

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年轻选民投票率上升

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统计显示，2015年，加拿大18 至 24岁选民的投票率为 57.1%，比2011年的 38.8% 大幅上升，但这仍然低于总选民投票率：68.3%。

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为了进一步增加年轻人的投票率，加拿大选举委员会决定扩大在 2015 年启动的一个试点项目，这个试点项目在全国大学的39个校园内设立了卫星投票站。

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现在，选举委员会将在 2019 年的选举时，在 88个选区设立 110个此类卫星站，并增加工作人员。

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加拿大选举委员会代理首席选举官斯蒂凡·佩罗特称这是一个 “重大扩展”，应该能吸引更多的年轻人来投票。

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加拿大学生联合会的主席科兹·扎查利亚则表示，如果议会降低投票年龄，可以在中学历也设立这样的卫星投票站。

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（RCI with Kathleen Harris/CBC）

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