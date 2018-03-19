英国和欧盟就英国退欧协议基本条款达成协议

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来自欧盟和英国的谈判代表周一 （3月19日）表示，英国脱欧谈判取得了重大进展， 英国将于 2019 年 3 月 29日离开欧盟，但英国脱欧谈判必须在今年秋季结束，以便让各国议会有时间核准这一协议。

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加拿大广播公司转载美联社的报道说，英国和欧盟就英国退欧协议的基本条款达成了协议，但有关爱尔兰边界的问题尚未得到解决。

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欧盟首席谈判代表米歇尔·巴尼耶 （Michel Barnie）在布鲁塞尔告诉记者说，双方谈判代表昼夜工作，就英国脱欧法律条约草案的很大一部分内容达成了一致，但他承认在有关维持爱尔兰边界开放问题上没有突破。

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巴尼耶表示，双方还达成了一个英国脱欧后的过渡期协议，以缓解英国在2019年3月29日正式离开欧盟后的影响，这一过渡期有可能持续到 2020 年 12月31日。

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与此同时，英国特使大卫戴维斯 （David Davis ）表示，取得的进展是达成最终协议的 “重要一步”。

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戴维斯表示，他相信双方已准备好的法律文本草案将在本周四和周五欧盟领导人开会时获得与会者的支持。

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（RCI with CBC，AP）

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