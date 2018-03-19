特鲁多与输油管：俄国水军对加拿大的兴趣

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目前名声大噪的圣彼得堡水军工厂在2016年美国大选前后和期间发帖无数，其中有一小部分与加拿大有关。这些帖子的主题一是加拿大的石油和输油管，二是加拿大总理特鲁多。

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美国“通俄门”调查委员会所掌握的原始数据还没有公开。但是根据加通社（Canadian Press）记者查到的推特网站向该委员会提供的资料，在俄国水军账号发表的推文中有大约150条涉及到加拿大。关于特鲁多的帖子大部分是转推， 内容主要是他对难民和穆斯林的看法，以及他对已故古巴领导人卡斯特罗的溢美之词。

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俄国水军对北美石油及输油管等设施的兴趣几乎不亚于美国总统大选。他们在脸书、推特等社交媒体上发的帖子里有9000多条是关于输油管和用于开采页岩天然气的液压破碎法，其中一部分帖子的内容是反对加拿大的基斯通（Keystone XL）输油管项目，例如转发关于漏油事故危害的新闻和博客，并加上“特鲁多的进步主义粉丝们可能要大大扫兴了”之类的评论。

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目前调查委员会已经发现的俄国水军账号有四千多个。它们的主要目标，至少在2016年美国大选期间，不是加拿大。但是明年加拿大将举行联邦大选。加拿大安全部门和北约都已发出警告。

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美国当时反应太慢，被动挨打，加拿大是否能做得更好？

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美国调查记者伊西科夫（Michael Isikoff）和科恩（David Corn）在接受CBC采访时透露，美国安全情报部门早在2014年就已经得知俄国干扰美国和欧洲国家大选的计划，但是却没能有效防范。

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FBI从一个克里姆林宫内部情报来源处获得了详细的信息，包括俄国将采用哪些方式行动。但是科恩说，情报部门掌握这些信息以后的处理方式“有点像看着一列火车以电影里的慢动作脱轨撞毁”。

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伊西科夫和科恩刚刚合作出版了《俄式轮盘：普京对美国之战的内幕和特朗普的当选》。

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美国民主党全国委员会的绝密邮件被公开的事发生在2016年7月。但是科恩说，FBI早在2015年9月就已经告诉民主党其电脑服务器可能遭到俄国黑客的入侵。他们的反应是找来一个电脑技术员。但是此人的专业是让电邮系统正常运作，而不是网络安全。此后FBI和电脑技术人员之间来回扯皮将近八个月，才把黑客逐出电脑系统。

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关于俄国黑客入侵的情报摆在面前，美国政府可做的事却很有限。科恩说，当时有几个强硬派主张以牙还牙，但是他们的意见没有占上风。大多数人的意见是网络战升级对美国不利。美国的网络化程度比俄国高，打起来将会陷入杀敌八百自损一千的局面。当时的美国国家情报总监克拉珀在一次会议上说，如果真的打网络战，俄国人有可能让美国网络瘫痪。

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前美国官员的建议：以真相和透明度反击谣言

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前美国国务院官员弗里德（Daniel Fried）最近受北约和英国、瑞典政府委托，与人合作撰写了一份关于民主国家如何与虚假信息抗衡的报告。他在报告中提出的建议之一是，不要对方放火我们也放火，而是要坚持我们一贯的民主理念，以“事实的水龙”浇灭谣言之火。

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现已退休的CBC著名主持人曼斯布里奇（Peter Mansbridge）不久前在领取加拿大影视终身成就奖时也强调披露真相的重要性：

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他举例说，如果加拿大关于输油管建设的辩论被水军扭曲和干扰了，最有效的反击是公开辩论。“让真相通过透明化展现出来。”

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（RCI with CP, Alexander Panetta，CBC，The Current）

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