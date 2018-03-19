埃德蒙顿市议员建议修建公交缆车：轻轨不知要等到哪一年

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埃德蒙顿市议员卡特梅尔（Tim Cartmell）建议沿该市Whyte大街修建一条缆车线路，因为计划中的轻轨线建成大概是在15到20年之后。他认为缆车可以为市民在这段时间内提供一个解决方案。

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卡特梅尔建议的缆车线路全长五公里，始于未来的Bonnie Doon轻轨车站。据他估算，缆车线路的造价是一公里1200万加元。轻轨线的造价是一公里1亿3800万加元。

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卡特梅尔的建议让一些人感到迷惑，也有人认为他是在开玩笑。但是他在接受CBC采访时表示，自己并不是异想天开。世界上有些城市已经开始用这种方式来缓解交通拥堵，邻省萨斯喀彻温也在考虑同类项目。另外，不久前的埃德蒙顿市新地标设计竞赛，夺冠的正是一个河谷缆车项目。

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（RCI with CBC）

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