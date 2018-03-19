加拿大将派兵参加联合国在马里的维和行动

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加拿大政府证实今年夏天将派出6架军用直升机和250名机组人员及军人前往西非国家马里，参加联合国的维和行动。国防部长萨吉安（Harjit Sajjan）和外长弗里兰德（Chrystia Freeland ）星期一（3月19日）在渥太华宣布了这个消息。

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总参谋长文斯（Jonathan Vance）在新闻发布会上表示，加拿大军人出发的时间初步定在八月份，但是具体细节还需要和联合国及德国讨论，因为加拿大军人将替换目前在马里的德国军人。

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保守党对加拿大政府参加马里维和行动决定提出了质疑。保守党军事评论员贝桑（James Bezan）要求在众议院进行辩论，并怀疑自由党政府的派兵决定是为了争取联合国安理会非常任理事国的位置。

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马里自2012年以来陷入战乱，是联合国进行维和行动的地区中最危险的一个。自2013年以来已经有162名维和军人丧生。

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（RCI with CBC, CP）

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