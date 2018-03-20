CBC记者 Renée Filippone 在试用 “增强现实” 视镜 / CBC

有盼头：5G无线网终于要来了！

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期二 20 三月, 2018 , 暂无评论 ↓

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加拿大广播公司报道说，加拿大联邦政府、安大略省政府和魁北克省政府决定共同出资2亿加元资助5G无线网络落户加拿大，加拿大五个私营电讯公司Ericsson, Ciena Canada, Thales Canada, IBM 和CGI将共同出资2亿加元用于在加拿大人口稠密地区推出5G无线网络走廊的项目。

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5G无线网络好处多多，只说一点就足以让加拿大网民们恨不得现在就能用上：5G无线网络的下载速度比现在的网速要快一百倍。

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什么是5G无线网络

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简单来说，5G无线网络是网速极快、带宽几乎无限、网络非常稳定、可以实现几乎所有电器的互相网络连接。这一网络的问世虽然还需要几年的时间，但世界主要的电讯公司已经开始投入巨资抢占技术制高点、至少要做到不被即将到来的新一代无线网络抛在后面。

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电讯网络专家Lawrence Surtees指出，从4G无线网络到5G无线网络的过渡已经不是简单的更新换代，而是“质的飞跃quantum leap” 。

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Reuters

举例来说，如果你想在坐飞机长途旅行前下载一部最新的星球大战电影，现在的4G无线网络在最理想的情况下可以给用户每秒钟1个G的下载速度，手机下载一部高清电影短片需要一个小时的时间；这还是在网速最快的情况，而绝大多数手机用户根本拿不到这么快的网速。但如果是在5G无线网络的环境，用手机下载这么一部高清电影只需要几秒钟的时间。

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在5G时代不但下载的速度成百倍的提高，而且可以与家里的电器和城市里的各种服务实现无缝连接，与未来的自动驾驶汽车、与未来的“虚拟现实virtual reality”和“增强现实augmented reality”技术自然接轨。

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4G已成瓶颈

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实际上，目前的4G无线网络已经无法应付日新月异的虚拟现实和增强现实技术革命的需要。换句话说，没有5G无线网络，虚拟现实和增强现实领域的技术成果就无法走入寻常百姓家。

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多伦多高科技公司MetaVRse 的Alan Smithson描绘了10年后5G无线网络与虚拟现实和增强现实共荣共生时代的情景：那时人人都带一副与网络随时连接的智能眼镜，眼镜投影视屏上的一个边角显示你看见的人的名字、其在线资料，在视屏的另一个边角是广告商专门为你提供的广告；而你身边的人眼镜投影视屏上显示的可能是完全不同的广告，因为广告商付费的广告已经实现了私人定制。

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CBC

未来社会

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加拿大多伦多大学教授Alberto Leon-Garcia 目前的研究课题是智能城市交通网络、智能汽车和智能电网的连接问题。Alberto Leon-Garcia 教授说，他这个智能城市项目需要大量的传感器通过无线网络传递信息，像多伦多这样的城市每平方公里平均要有1百万个传感器；而目前的4G无线网络是无法承担这么大的信息传递任务的，他的项目的实施需要5G网络。

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加拿大的三大电讯巨头公司Rogers、Bell 和 Telus都在开始筹建5G无线网络。

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比如Rogers公司已经把在多伦多市中心的Rogers中心装上了5G 天线、以在不久的将来率先让客户们体验5G网络。

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CBC

也有弱点

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专家们认为，5G网络的弱点是信号塔之间的距离短，这意味着需要修建更多的信号塔。目前4G无线网络信号塔之间的距离可以是70公里，而5G无线网络信号塔之间的距离只有3百米。

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此外5G网络刚问世时只会在人口密集的大城市才会有服务，而且5G手机会较贵。

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RCI with  Shawn Benjamin/CBC News

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