一行人被撞死让自动驾驶汽车进程受阻

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加拿大广播公司报道说，Uber公司在发生其自动驾驶汽车撞死行人的事件后宣布停止在三个美国城市和一个加拿大城市的自动驾驶汽车试验项目。

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这个加拿大城市是多伦多，那三个美国城市是旧金山、凤凰城和匹兹堡。

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美联社报道说，Uber 公司一辆试验行驶的自动驾驶汽车在亚利桑那州的Tempe市撞上了一位横过马路的行人，这位名叫Elaine Herzberg的49岁女性在被送到医院后不久身亡。

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Uber的上述涉事汽车虽然驾驶座位上坐有司机，但事故发生时正处于自动驾驶状态。

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警方证实，Elaine Herzberg在横穿马路时走在斑马线外面，而且她推着一辆自行车过马路。

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纽约时报说，这很可能是自动驾驶汽车在公共道路上撞死的第一位行人。

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美国交通安全局已派出四人专家组前往现场调查。Uber公司表示会配合美国交通安全局和当地警方的事故调查。

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专家们认为，Uber自动驾驶汽车撞死人的事件说明在汽车自动驾驶领域不能冒进。

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RCI with CBC News

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