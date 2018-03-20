与加航分手的Aeroplan终于找到下家

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很受加拿大人欢迎的积分奖励项目Aeroplan在一年前宣布与加拿大最大的航空公司加航结束合作关系分道扬镳后，其受欢迎程度明显降低。现在Aeroplan项目终于找到了有吸引力的“靠山”，这就是世界电商巨头亚马逊Amazon公司。

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加拿大广播公司报道说，从今年4月份开始，Aeroplan积分奖励项目的成员只要从Aeroplan的门户网站进入亚马逊网站购物，则其在亚马逊网站上花的钱都会得到相应的Aeroplan积分。Aeroplan的普通成员在亚马逊网站购物每花一块钱会得到Aeroplan一个点的积分，而银卡和黑卡会员在亚马逊网站购物时得到的Aeroplan积分奖励更多。

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观察家们指出，亚马逊是Aeroplan积分奖励项目去年5月宣布在2020年与加拿大航空公司分手后找到的第一个有重要意义的合作伙伴。

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Aeroplan的母公司Aimia的股票价格在星期一Aeroplan与亚马逊结盟的协议公布后猛升了20%。

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而在一年前Aeroplan宣布与加拿大航空公司分道扬镳后 Aimia 股票价格的累计跌幅已经超过80%。

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RCI with Pete Evans/CBC News

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