他曾创造历史：NHL的首位有色少数族裔球员吴启光辞世

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七十多年前，他曾像后来的林书豪一样在美国体坛掀起一股旋风，用自己的才华和努力把体育运动中的种族樊篱推开了一点点。这位名叫吴启光（Larry Kwong）的加拿大华人上周四（3月15日）在卡尔加里去世，享年94岁。

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1948年．他在国家冰球联盟（NHL）的一场比赛中作为纽约“游骑兵队”球员出场，对战蒙特利尔加人队。那是第三局比赛的最后一次换人，他在球场上的时间没有超过一分钟。但他因此成为NHL历史上第一位有色少数族裔球员。

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CBC采访吴启光：

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在这次上场以前，吴启光在美国冰球界已经很有名。他是纽约青少年冰球队“漫游者队”的主力得分队员，受到媒体的关注和粉丝的追捧，外号“中国快马”和“吴王”。他最终没能进入游骑兵队，后来曾在魁北克、英国和瑞士打球和当教练，直到1972年才告别冰球。

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吴启光1923年出生在BC省弗农市（Vernon），从小喜爱冰球。当时的华人受到公开的歧视和排斥，他的以开店为生的父母也不赞成他打冰球。他几年前在一次接受CBC采访时回忆说，他在面对歧视和反对时“就是咬紧牙关坚持到底”。他进入当地冰球队后很快成为主力，不久后被纽约漫游者队看中。

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2013年，吴启光的名字被列入BC省体育名人堂。

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他晚年因血管疾病截肢，但是一直到90岁还保持锻炼的习惯，坚持每周去三次健身房。

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他曾两次结婚，两次丧偶，有一个女儿和两个外孙女。

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（RCI with CBC， Rachel Ward）

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