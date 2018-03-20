(Maxime Corneau/Radio-Canada)

导致鲸鱼死亡：加拿大雪蟹捕捞业被暂停环保称号

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期二 20 三月, 2018 , 暂无评论 ↓

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去年在圣劳伦斯湾 （Gulf of St. Lawrence）附近海域连续有北大西洋露脊鲸死亡，导致利润丰厚的加拿大雪蟹捕捞业被暂时剥夺了 “环保可持续性”  的国际称号。

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星期二，3月20日，总部位于英国伦敦的海洋管理委员会（Marine Stewardship Council，MSC）宣布，暂停对加拿大圣劳伦斯湾所捕捞雪蟹的环保认证。

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暂停认证将主要影响 12 号区域的渔业行动，该区域涵盖圣劳伦斯湾的大部分地区以及西布雷顿角（Cape Breton）地区的19号区域，但新斯科舍省大西洋沿海的雪蟹渔业不受影响。

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(Canadian Whale Institute/New England Aquarium)

失去 “蓝标签”

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上述决定意味着在这些地区捕捞的雪蟹，将不能被配上由 MSC 认证的蓝色海安标签。

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MSC 的蓝标签只有经过严格的审核后才能得到，这一标签向消费者们表明，这些海鲜是通过不损坏生态系统或其他海洋生物的途径捕捞的，有了这一蓝色标签，海鲜可以用更高的价格出售。

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加拿大大西洋沿岸渔民联盟 （ Maritime Fishermen’s Union）的发言人安妮·卡森（Annie Chiasson）在蒙克顿表示，这对雪蟹渔业来说是一个打击，这不是个好消息， 没有人愿意失去这个国际认证。

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加拿大的雪蟹渔业在 2016 年的营业额高达1.29 亿加元，有数百人在这个领域工作。

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去年 12 条露脊鲸惨死

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(Shane Fowler/CBC)

2017年，在圣劳伦斯湾地区，有12条北大西洋露脊鲸 right whales 死亡，科研人员对其中6条进行了尸检。

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MSC表示，其中有 2 条鲸鱼死于捕捞雪蟹的设备。

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海洋管理委员会说，1 条鲸鱼的身上缠上了商业雪蟹捕捞12区域的至少两套渔具，而另外1 条死鲸身上缠的是一套已经10年没有的老式雪蟹捕捞渔具。

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International Fund for Animal Welfare)

其他几条鲸鱼因船舶撞击造成内伤而死亡。

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去年秋季，MSC 对加拿大圣劳伦斯湾的雪蟹渔业进行了审核，结论是它已经不再具备“环境可持续性”，不再符合MSC的可持续渔业标准。

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MSC已经在网站上发布了暂停认证通知，包括暂停生效的日期，以及对认证持有者会有什么影响。

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有90天来制定行动计划

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新斯科舍省海产品生产者协会 （ Affiliation of Seafood Producers Association of Nova Scotia）是 MSC 认证的客户。

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该协会的执行主任彼得·诺沃提（Peter Norsworthy）告诉加拿大广播公司，他们有90天的期限来制定和实施纠正措施，今年秋季 MSC 将再度进行审核。

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他说，这是正确的决定，MSC遵循了自己的标准。

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哈利法克斯生态行动中心 （Ecology Action Centre）的环保主义者香农·阿诺德 （Shannon Arnold）说，2017年大量露脊鲸死亡是对渔业的一个警钟。

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加拿大联邦渔业部长多米尼克·勒布朗（Dominic  LeBlanc）/CBC

今年1月份，加拿大联邦渔业部长多米尼克·勒布朗（Dominic  LeBlanc）宣布对圣劳伦斯湾采取新的鲸鱼保护措施，包括减少漂浮在海面上的捕鱼网，并强制渔民报告所有丢失的渔具。

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目前世界上只剩下大约 450 条露脊鲸，而且数量还在不断减少。

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（RCI with Paul Withers/CBC）

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