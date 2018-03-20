两届政府为它护航：加拿大对沙特军售包括重型装甲战车

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上一届保守党政府的总理哈珀曾形容它们是“卡车”，现任自由党政府总理特鲁多则说它们是“吉普”。但是CBC新闻部获得的关于合同细节的内容显示，这笔两届政府为之护航的安省GDLS公司对沙特巨额军售 – 150亿加元 – 其实包括相当数量的重型装甲战车，以及提供14年技术支持的协议。

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这笔对沙特军售引起了媒体关注和公众辩论。但是由于沙特方面要求合同内容保密，辩论无法触及细节问题。人权团体担心加拿大制造的武器被用于镇压平民。一些去年夏天在网上出现的视频和照片显示，沙特军队在该国东部镇压什叶派穆斯林时使用了加拿大制造的装甲车。因此批评者反复追问：这笔军售是否包括战车？它们是否会用于镇压平民？

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在CBC曝光合同细节后，第一个问题已经有了答案。在沙特购买的900多辆装甲车中有119辆配备火炮的重型装甲战车LAV 6，还有相同数量的反坦克装甲车和用于“直接火力支援”的配备机关炮的装甲车。其余包括运兵车，救护车，指挥车以及用于救援和接送贵宾的车辆。

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在涉及加拿大装甲车的视频流出后，自由党政府进行了调查。调查的结论是“没有发现加拿大制造的装甲车被用于践踏人权的确凿证据”。不过外长弗里兰德（Chrystia Freeland）告诉一个众议院委员会，这次调查促使她重新审视加拿大的武器出口机制。

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特鲁多政府不想在沙特军售案上纠缠

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CBC军事评论员布鲁斯特（Murray Brewster）说，弗里兰德明显不想再去深究沙特军售案。她在众议院委员会发言时表示：她希望“从今天起”，受管制货物出口要遵守更高的标准。至于过去签的合同，基于原则，加拿大会尽量履行。

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自由党政府去年提出C-47法案，建议修改加拿大进出口许可法和刑法有关条款，让联邦内阁可以在存在“践踏人权的重大风险”的情况下有更大的拒绝给予出口许可的权力。

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沙特军售案中的十四年技术支持包括提供弹药，维修和人员培训。加拿大国际事务研究所的防务专家佩里（Dave Perry）在接受CBC采访时介绍说，现在的军售交易最有价值的那一部分不是硬件，而是卖方售后提供的长期维修和支持服务。这也解释了为什么加拿大和沙特的这笔装甲车合同值150亿加元。

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他还说，长期技术支持条款也让加拿大不至于对售出的装甲车用于何处完全失去控制。如果将来它们真的被用于践踏人权的行动，加拿大可以通过技术服务来施加外交压力。

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2016年的一项Angus Reid民调显示，将近一半的加拿大人（48%）反对向沙特出售装甲车，赞成的人只有19%。大约三分之一的人没有确定意见。

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（RCI with CBC, Murray Brester）

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