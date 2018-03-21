第三届中加国际电影节内容更多元，延展到3个城市

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

3月20日星期二，第三届中加国际电影节在蒙特利尔举行了首场新闻发布会。组委会宣布这届电影节将于9月21日至25日在蒙特利尔、多伦多与渥太华三地举办。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

中加国际电影节于2016年在蒙特利尔诞生，主办者是“中加艺术科技联盟”。这是一个主要由康考迪亚大学电影艺术和科技领域专家学者组成的团队。此次发布会也选择了在大学市中心教学大楼的会议厅。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

中加国际电影节从一开始就带有不同于常规电影节的特色。它以科技为驱动力，不仅展映两国的故事片、纪录片，促进两国电影界及专业人士的艺术交流，市场的合作，还举办各种研讨会和科技体验活动。在促使新科技扩展人们的艺术体验，推动电影业的进步和发展方面做出探索和尝试。本届电影节在去年娱乐科技高峰论坛的基础上，还联手加拿大和上海几家虚拟现实公司及协会共同举行VR虚拟现实大赛。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

中加电影节主席宋淼博士和《好警察坏警察》导演Alain Desrochers。

中加国际电影节在过去两届取得的成果令人瞩目，因此这一届也吸引了加中两国更多的电影界精英，得到更多同行和政府机构、民间团体、企业及媒体的支持。包括魁北克电影电视委员会、中国国际航空公司、炫光马戏团等，

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大电影界名人，《好警察，坏警察之二》的导演阿兰·德罗什（Alain Desrochers）应邀成为本届电影节的形象大使，他在新闻发布会上兴奋地告诉大家，下个月将作为特邀演讲嘉宾参加北京国际电影节。他对电影制作过程中的新技术应用怀着极大兴趣，认为不仅可以丰富电影元素，还可以令观众的体验更加多元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

星期二的新闻发布会还宣布将联手北美太平洋文艺国际联盟开设电影剧本大赛板块。该联盟的川沙先生也在新闻发布会上讲话，希望与中加电影节深化合作，为年轻人进入影视界创造条件，为他们提供展露头角的机会。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada