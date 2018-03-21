时代又进步了：加拿大政府公务员不再用先生和女士称呼服务对象

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加拿大广播公司周三报道说，联邦政府为公众服务部门的员工接到通知， 以后要远离先生，夫人，父亲和母亲等称谓，而以中性词汇取而代之。

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加拿大服务部帮助加拿大人使用各种政府计划，包括申请护照，领取失业金、养老金，享用老年保障计划等。

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那些在一线为民众提供各种服务的经理和团队领导都收到一份通知，其中说“政府服务部面对人口的多元化，需要确保在制定政策计划、服务举措时能够考虑到加拿大人的意见和利益。为避免对特定性别的人出现认知偏见，一线工作人员需要“使用不分性别的语言或使用指明性别的语言”。

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例如不再使用诸如先生、夫人和女士这样的敬语，而是称呼顾客的全名，或询问他们想要的名字。

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新准则还排除使用诸如母亲和父亲之类的术语，因为它们是“针对性别的”，可以使用中性词“父母”来代替。

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除了公务员与公众互动方式发生变化之外，该指令还要求加拿大服务部修改一些服务表格，包括社会保险号码申请表。而此前， 已有加拿大人要求在孩子出生证明性别一栏打叉，因为不知孩子长大后会是什么性别。

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但现在已有公务员遇到了问题。当他们问服务对象’父母‘叫什么名字时， 对方不明白到底是指的是父亲还是母亲，还是指父母两个人。

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但同性恋权利组织表示“非常高兴”看到这些变化，并敦促政府向工作人员提供培训，以减少性别特殊人士遇到不愉快和尴尬的状况。

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社会发展部长让-伊夫·杜克洛（Jean-Yves Duclos）负责加拿大服务部的工作。他在周三接受采访时澄清说，如果被服务对象愿意，仍然可以称他们为先生或女士。

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保守党议员和财政委员会评论家热拉尔·德特尔（Gérard Deltell）表示：“政府需要关注的重要问题难道只有性别权利吗？是不是有一天还会决定取消母亲节或父亲节”。

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