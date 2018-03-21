你家有太多物品吗？加拿大的出租仓库行业生意兴隆

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加拿大的仓储服务行业近年来生意兴隆，而且紧跟时代的发展，投资运用新科技，为储户提供更多的创意服务。

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这里说的仓储服务行业虽然也包括工商业的仓库，但增长最快的还是出租给私人的储物间。这些自助式仓储服务使用者包括公寓楼的住户，小企业的店主。

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北美行业统计数据显示，美国人平均每人有9平方英尺的储物空间，而加拿大的人均存储空间还不到2平方英尺， 这显然很不够。

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渥太华的Dymon Self Storage公司的老板斯蒂芬·格雷顿（Stephen Creighton）说： “我们非常确信现在很多人需要找地方存放他们的东西。自助存储行业非常非常强劲。简直令人兴奋”。

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Dymon公司正计划在多伦多及周边地区开设80个新地点，同时也在考虑向全国扩张，按地区分阶段推出。格雷顿介绍说，该公司目前正在多伦多西区建造加拿大最大的存储设施，约5万平方米的带空调的仓库。包括葡萄酒储存区，外加品酒休息室。他骄傲地说：“非常高端，无以伦比”。

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过去，人们通常对自助式仓库印象不佳。觉得那是一个黑黢黢、脏兮兮，霉菌滋生，老鼠乱窜的地方。可现在的自助式仓库完全不一样了，那里干净整洁，灯光明亮。

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现在一些大的公寓楼也在设计时增加了储物间的面积，有的不仅在地下室， 还设计在大型公寓楼无法见到阳光的中心部分，是混合用途中的一项。

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人们对自助式仓库需求的增加主要是因为现在居住面积的压缩。开发商都想在有限的地皮上多盖几套房子，为住户配备的地下室储物间也通常只是一到两平米，放不了太多东西，于是很多住户需要另外再找仓库存放家当。

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多伦多的一位22岁年轻人干脆创立了一个公司就叫“第二个储物间” （Second Closet）。它使用互联网，提供创新的服务。为客户提供网上服务，客户使用网站预订存储空间，公司还可提供取货服务。当然，也可以在线预订取回他们的存储物。

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公司的创始人马克·昂（Mark Ang）是从自己的需求中得到启发，他说从家里搬出来后，租了一个非常小的公寓，我真的很需要第二个衣柜”。

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他和弟弟通过筹款方式从投资者那里筹集了50万加元。去年推出寄存业务后，正在快速增长。每个月增加约100个新客户。有的人以每月3美元的价格储存一个像保险箱一样小的物品，取货和送货都是25加元的统一运费。公司现在已经有五辆卡车和25名员工，

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马克说：“存储业务增长这样快是因为，从航空公司座位到公寓的使用空间都变得越来越小。人们在生活中会积累一些他们珍惜的东西，需要一个地方来存放”。

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而业内专家则认为，原因还有更多，包括房价的上涨、离婚者的增加等。当人们必须有地方夏天放冬季轮胎、滑雪板，冬天放高尔夫球杆、自行车的时候，试想一下，是买个大的房子合算，还是每月花百十元钱租个储物柜合算。

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科琳·贝瑞（Corin Berry）是一名发型师，虽然并没有很多家当，但她还是成了“第二个储物间“的客户。因为她租住的房子被房东卖掉了，她也不得不搬家，可一时又找不到合适的公寓。她暂时与一位朋友呆在一起时，雇佣了Second Closet将她用的家具等先存了起来。

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加拿大存储行业中最活跃的公司应该属Storage Vault，这是唯一一家在TSX创业交易所上市的加拿大存储公司。首席执行官史蒂文·斯科特（Steven Scott）认为，这个行业的兴旺是由于人口增长。正是因为看到了巨大的潜力，该公司在过去两年里投资8亿加元，在加拿大全国收购了100家独立的小存储公司。

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未来学家詹姆斯·沃尔曼（James Wallman）曾在他的一本书Stuffocation中提到现代人拥有太多财产。

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“工业革命的大规模生产和消费革命带来产品丰富，价格便宜，使人们更容易得到和保留东西。很多人因拥有太多东西而感觉喘不过气来。如果你没有足够的空间容纳你使用的东西，这就是宇宙告诉你，你拥有的东西比你所需要的多太多了”。收听

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RCI with Dianne Buckner， CBC News

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