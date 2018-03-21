NAFTA 谈判似乎有突破，加元和比索立即升

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有报道说，在 北美自由贸易协定 NAFTA 谈判中，有关汽车谈判的部分取得了突破，从而使谈判的人和利益相关者们有了一种少有的感觉：乐观。

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加拿大驻美国大使戴维·麦克诺顿 （David MacNaughton）在华盛顿的一个会议上告诉记者，由于汽车谈判上的进展，他现在的感觉比以前要积极得多，而且总的感觉似乎有些 “解冻”。

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加元回升

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加拿大的 “环球邮报”在周二 （3月20日）晚首次报道说，美国的谈判代表放弃了他们一直坚持的一个引起争议的要求，即所有在加拿大和墨西哥制造的运往美国市场的汽车必须至少含有50% 的美制零部件。

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这是关键行业的一个关键让步，从而为其他领域的谈判取得类似进展提供了希望。

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星期二晚上消息一出来，加元立即反弹，上涨了近半美分，从 1 加元兑换 76 美分回到了 77 美分以上，墨西哥比索兑美元的汇率也有所上升。

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但加拿大大使麦克诺顿同时警告说，汽车谈判的僵局还没有完全结束。

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需要谨慎

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加拿大广播公司报道说，谈判各方已经不止一次地延长谈判期限，但是，今年晚些时候墨西哥将举行总统大选，美国将举行中期选举，谈判各方都希望能在选举前让 NAFTA 有个结果。

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麦克诺顿表示，现在大家确实在进行有诚意的努力，尽可能争取在下个月达成协议。

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他说，我们将每周 7 天，每天 24 小时连续工作，争取进展。

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加拿大丰业银行 （Scotiabank ）的经济学家德里克·霍尔特 （Derek Holt）表示，虽然新出来的消息令人感到鼓舞，但他认为应该对取得明显突破抱谨慎态度。

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霍尔特在星期三（3月21日）指出，这里需要小心，对于新手来说，“魔鬼” 总是在细节之中，我们还不知道美国想从汽车方面做出的让步来换取什么其他的的内容。

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他列举了其他一些主要的分歧，例如美国对 NAFTA 争端解决程序的不满，希望获得更多的政府合同，希望看到加拿大和墨西哥更多对外国投资开放等等。

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华盛顿会晤

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不过，不管怎么说，这个消息是 NAFTA 重谈以来最大的一个突破。

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加拿大驻美国大使戴维·麦克诺顿表示，我必须说的是，在过去的两周里，我们所进行的会谈……比以前看到的会谈要积极得多。

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他说，我们还有很长的路要走，但现在的环境有利于在短时间内取得更大的进步……我很乐观，我相信我们会有所进展…..。

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加拿大汽车零部件制造商协会 （Canada’s Automotive Parts Manufacturers’ Association）的弗拉维·奥沃尔普 （Flavio Volpe）也表示，我们很乐观，对谈判如期完成充满希望。

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他说，我以前从没说过这样的话。

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最近，美国政府主动邀请加拿大汽车零部件制造商协会为打破谈判的僵局出主意。

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有消息称，从4月初开始，美国计划在华盛顿进行为期两周的冗长的谈判活动。

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加拿大大使麦克诺顿说，这些会谈有些是面对面会谈，有些则是电话讨论。

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（RCI with CBC）

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