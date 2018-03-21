Toys “R” Us Canada 有多个买主竞争

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美国法庭的文件显示，玩具连锁巨头 Toys“R”Us 的债权人已经接到了多个旨在购买其加拿大分公司的无约束力的报价。

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文件显示，该公司的债权人与20多个有兴趣的公司进行了接触，以出售在加拿大的82家商店，而且已经开始与其中的一些公司进行积极谈判。

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到目前为止，只有一个公司的名字被公开，这就是拥有一些玩具品牌的加利福尼亚玩具制造商 MGA Entertainment。

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MGA Entertainment 的首席执行官Isacc Larian上周在一份声明中说，Toys“R”Us 的加拿大公司高效率地运作，具有良好的领导能力，以合适价格购买，可以产生经济效益。

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法庭的文件还显示，债权人希望把200家业绩最好的美国店与加拿大的商店绑在一起销售。

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Toys“R”Us 公司已经表示，正在关闭或出售其740家门店以及其国际业务。

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(RCI with CBC, CP)

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