（CP/Peter Power）

加拿大选举委员会：加拿大选民比美国选民成熟

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期三 21 三月, 2018 , 暂无评论 ↓

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明年是加拿大联邦大选年。加拿大选举委员会已经开始准备防范假新闻，黑客袭击和来自外国的干扰。但与此同时，选举委员会官员对加拿大选民抱有相当大的信心，认为他们比较成熟，不那么容易上当。

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防范黑客袭击是网络安全专家的事。假新闻却不同，是否能产生效果，最终要看网民和读者是否相信。加拿大选举委员会主任佩罗（Stéphane Perrault）说，他相信加拿大人对假新闻的辨别、判断能力超过许多国家的选民。

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（Elections Canada）

假新闻在大选中发挥威力是最近两年的事，闹得最轰轰烈烈的当属2016年美国大选，此前的英国脱欧公投和此后的法国大选也有迹象表明受到了假新闻的干扰。2015年加拿大举行大选时，制造假新闻的机器似乎还没有全力发动起来。这意味着加拿大选民的判断力还没有获得多少实战检验。但是佩罗认为，2011年轰动全国的“自动留言电话”丑闻让加拿大人提高了警惕性，对美国大选以及后来的调查全程观战也对加拿大人增加假新闻免疫力有很大的帮助。

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2011年加拿大联邦大选投票前，安大略省圭尔夫选区有六千多选民接到自动电话留言，被告知投票地点临时改在某处。这是一个骗局，受骗的选民按照电话留言指示的地址去投票，却发现新的投票站并不存在。此事被揭出后全国哗然。2014年，圭尔夫选区的一名保守党竞选组织者被以违反选举法的罪名判处9个月监禁。

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加拿大人信任媒体和政府机构

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佩罗对加拿大选民的信心还有一个根据。一份瑞尔森大学公共政策研究所的报告说，加拿大人对传统媒体和网络媒体的信任度相当高，并且呈上升趋势。2015年大选期间，大部分选民是从电视、广播和报纸上获取大选新闻的。不过年轻选民对传统媒体的依赖要低于中老年选民。

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这份报告中列举的另一项民调结果显示，加拿大人对政府机构的信任呈稳定状态，而且今年比去年还略有上升，和美国正相反。根据这项Edelman民调，2017年有43%的加拿大人表示信任政府机构，2018年增加到46%。而在美国，2017年有47%的美国人表示信任政府机构，2018年则减少到33%。

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佩罗说，读者和网民的阅读理解能力在对假新闻的防御上是非常重要的。他因此认为加拿大人在明年的联邦大选中表现会比美国人在上一次总统大选中成熟。“当然我们没有必要为此沾沾自喜。”

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目前还很难判断明年大选加拿大将面临多大的水军、黑客攻势。尽管对加拿大选民有信心，加拿大选举委员会并不敢轻敌。佩罗说，委员会正在和加拿大安全情报机构以及其他政府部门合作，构筑多道防线，并呼吁公众提高警觉。

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（RCI with CBC， Kathleen Harris， Elections Canada）

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