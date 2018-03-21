Facebook有责任保护用户个人信息：扎克伯格打破沉默，承认犯错

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脸书公司CEO扎克伯格（Mark Zuckerberg ）打破四天来的沉默，首次就五千万脸书用户的个人数据被搜集和滥用一事发表声明。他承认公司犯了错误，并表示将采取措施保护脸书用户的个人信息。

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他说，公司有责任保护用户的个人信息，如果做不到的话，“我们没有资格为你们提供服务。”

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上个星期五（3月16日），英国咨询公司“剑桥分析”（Cambridge Analytica）被曝出收集五千万脸书用户个人数据并用于影响美国大选。美国联邦贸易委员会正在对此事进行调查。

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扎克伯格说，脸书公司已经采取了必要的保护措施，例如在2014年限制外部APP获取用户数据。但是有些措施一年后才产生效果，因此让“剑桥分析”钻了空子。他承认在这方面还有许多不足之处，并列出即将采取的补救措施。

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美国CNN电视台将在星期三（3月21日）东部时间晚上9点播出对扎克伯格的采访。

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（RCI with AP, CBC）

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