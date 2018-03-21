什么都挡不住加拿大人的热心肠：北极冬运会俄国选手在当地人帮助下顺利参赛

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俄国这段时间和西方国家关系紧张。美国“通俄门”调查未了，一名前克格勃特工又在伦敦中毒，导致英俄交恶。但是本星期俄罗斯运动员在加拿大西北地区得到的帮助证明，加拿大人的热心肠是任何外交危机都挡不住的。

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2018年北极冬季运动会本星期在西北地区的Hay River和Fort Smith举行，1900多名选手来自加拿大北方地区，阿拉斯加，俄罗斯，格陵兰和斯堪的纳维亚半岛。由于旅行文件出错，俄国冬季两项选手被禁止携带枪支入境。冬季两项由越野滑雪和射击组成，没了枪就意味着不能参加比赛了。

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运动会组委会里负责冬季两项的官员普拉蒙顿（Robert Plamondon）在接受CBC采访时说，他在深夜里接到电话，立刻穿上衣服就跑到当地滑雪俱乐部里翻箱倒柜。得知此事的居民也帮他四处打听。在他们和几位前运动员的帮助下，他最终为俄国选手们借到了16支步枪。

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俄国队顺利参加了比赛，在本周一的冬季两项各类比赛中共获得三枚金牌，四枚银牌（准确地说，是三块“金乌卢”，四块“银乌卢”）。

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他们非常感谢东道主的帮助。而西北特区冬季两项队的教练里莱特（Chuck Lirette）则说，他们能在这么短时间内习惯不是自己的步枪，取得好成绩，也很了不起。

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（RCI with CBC North）

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