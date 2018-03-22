曼尼托巴水电局董事会集体辞职原因涉及原住民利益

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星期三，曼尼托巴省水电局的全体董事会成员除一人外集体辞职。而原因是省总理不同意水电局为架设输电线路向原住民支付高额“说服款”。

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9名董事会成员中有8人辞职，只有省政府的代表，进步保守的省议员克里夫·格雷顿( Cliff Graydon)留了下来。

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离任的董事会主席桑迪·莱利（Sandy Riley）在辞职声明中说：“与曼尼托巴原住民梅蒂斯人联合会的协议经过了董事会的仔细审查，涵盖了多个项目，有效期50年。这对曼尼托巴来说是一笔不错的交易，可总理在一年内拒绝与我们沟通”。

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但省总理布赖恩·帕利斯特(Brian Pallister)表示，水电局管理层为了架设通往美国明尼苏达州的输电线路，决定向并未参与项目的某个群体支付提供7,000万加元，是不妥的、错误的”

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此前，省政府一直批评曼尼托巴水电局的一些做法，包括在建设Bipole III输电线路和Keeyask电力大坝中欠下越来越高的债务。然后又向省公用事业委员会申请从2018年开始到2024年，将民用住宅电费每年上调7.9％。

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省总理帕利斯特说，董事会在辞职声明中说我没有与他们见面商讨，这是不公平的。我们一直在与董事会定期交流，包括集体和个人会晤“。

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曼尼托巴省原住民梅蒂斯联盟则反对指控他们的交易不当，指责帕利斯特是打“种族牌”。联盟主席戴维·沙特朗（David Chartrand）表示，他们和省水电局董事会达成的是一项“尊重梅迪斯人权利”的协议，可以避免就水电项目进行诉讼和延误的数百万加元支出。

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曼尼托巴水电公司的发言人表示，董事会成员的集体辞职并没有影响水电局的日常运营”。

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省政府反对党自由党领导人则称这种公有制企业的大规模辞职是一场“全面危机，是政府严重无能的表现”。

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温尼伯商会主席罗兰·勒米拉德（Loren Remillard）表示，能源部门是曼尼托巴省经济的重要组成部分。我们很担心此事对曼尼托巴水电公司的长期稳定性的影响，以及对纳税人究竟意味着什么”。

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也有代表原住民的律师在关注此事的发展。

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