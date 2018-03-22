萨省妇女路边帮助豪猪翻身前行视频风靡社交网络

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这个星期，萨斯喀彻温省一位妇女帮助一只豪猪从雪地里爬出来的视频风靡脸书，点击量到星期四已经超过300万。

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这位妇女名叫雷勒妮·普里布（Raelene Prieb），家住约克顿和梅尔维尔之间。她星期一在回家的路上发现了一只豪猪四脚朝天陷在雪坑里，像乌龟一样挣扎着无法爬起来。

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事后她在接受加拿大广播公司的采访时说，她立刻意识到这只笨拙的动物需要帮助。

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可豪猪的身上长满了刺，她不能用手，于是她从车上拿出清雪用的带刷子的伸缩棒，伸给豪猪，让它抓住翻过身来。

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这只豪猪是在试图爬上路边一个陡峭的雪坡时掉下来翻倒的。它爬起来以后再次努力试图爬上雪坡。

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雷勒妮说：“我不知道我是否应该把他推到雪坡上，我真的不想碰他”。

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这个小动物的尝试并不顺利，又再次跌了个四脚朝天。雷勒妮再次帮它翻过身来。然后使用车用刮雪板在旁边刮出一个缓坡，并引导豪猪从滑坡爬了上去，一摇一摆地向树林走去。

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雷勒妮当时用手机拍下了整个过程，回到家后，她将视频上传到未经编辑的Facebook个人资料中。 当时她并未意识到视频设置是公开的，其他人都能看到。

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加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada Had a Lorne Greene Wilderness moment on the way home from work today…. 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada Posted by Raelene Prieb on Monday, March 19, 2018 加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

结果，视频瞬间就风靡起来。等她意识到时，已有5千多的点击量。她还兴奋地告诉了女儿。当然，这与后来的120万点击量相比已经不算什么。

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她认为，这段视频之所以如此受欢迎，是“人们被一个令人感觉良好的故事所吸引了。大家愿意看到同情，怜悯和施以援手”。

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