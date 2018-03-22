加拿大唯一一个不征收销售税的省份还能坚持多久

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星期四是阿尔伯塔省政府公布新一年度财政预算的日子。此前省民们一直在担心是否会恢复征收省消费税。该省现在是全加拿大唯一的一个不征收省消费税的省份。其他各省的消费税税率最高的达10%，最低的也有6%。

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阿尔伯塔省民的担心是有原因的。省财政厅长乔·切希（Joe Ceci）此前已经透露，由于石油天然气产业不景气，省政府收入减少，今年的财政预算将出现赤字。这位60岁的财政部长承认，他设想的用五年时间达到收支平衡的计划有赖于能源收入的持续增长。可现在看来很难实现。但涉及开征省消费税，还需要在缓一缓，因为那会令很多阿尔伯塔省民感到不安。

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加拿大第一个推出消费税的省份，取消容易恢复难

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艾伯塔省曾是加拿大第一个推出销售税的省份，可以追溯到1936年。虽然当时的消费税率只有2%，但还是只实行了一年就废除了。

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近几年，要不要恢复消费税的问题一直在讨论中，包括政界，也包括劳工团体，工商界领袖也持开放态度。相比较来说，消费税遇到的抵制要少于增加其它税赋。有人觉得可以籍此消除赤字；有人建议用增加的税收创建更多的学校和医院；还有人倾向于将销售税与削减其他税收的方式结合起来，以达到吸引更多商业投资的目的。

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但这一切能够说服省民吗？省政府不得不面对的政治现实是，阿尔伯塔民众绝对不喜欢消费税。多次调查显示反对者比支持者要多出三到四倍。甚至有一个政治笑话说：“无论哪个党执政，要恢复消费税就等于政治自杀”。

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最近的一次尝试是2015年初吉姆·普伦蒂斯（Jim Prentice）刚上台时，面临石油价格暴跌和70亿加元的赤字预算，他曾在一次工商界会议上讲话时说会考虑征收消费税的想法。但当天下午在接受电台访问时，又澄清说已经清楚地听到阿尔伯特省人不想要销售税的声音。

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现在执政的新民主党政府仍然面临着同样的石油价格低迷和巨额赤字问题。但省总理雷切尔·诺特雷（Rachel Notley ）曾“毫不含糊地说”，她在履行省民交给她的任务期间不会实行销售税。

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虽然所有这些民意调查都显示阿尔伯塔人强烈反对销售税，财政部长切兹2016年也曾在卡尔加里商会宣布政府不会推出消费税，但并没有听到热烈的掌声。反而被追问，怎样填补104亿加元的财政赤字。卡尔加里商会的首席执行官则表示， 人们对销售税的看法正在发生转变。他认为“财政部长试图关闭一扇不需要关的门”。

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恢复消费税的时机正在慢慢成熟

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近一年多来，消费税这扇门被推开更大的门缝。上个星期，“阿尔伯塔公共利益”组织发起了一项活动，名为“更新财政收入”，以推动对话重新开始。它在推出的电视广告中说： “我们甚至没有足够的钱来支付学校和医院等基本需求。我们依靠不稳定的资金来源（如资源使用费）来支付基本服务费用，这就像希望用赢彩票的钱支付电费账单一样”。

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该广告说，省财政可以从一个百分点的销售税中收到16亿加元。 2％就是32亿加元。

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另一个左倾组织“进步经济论坛”（Progressive Economics Forum）也在一份声明中说：“我们必须承认，引入销售税是唯一的选择，以替代无法依赖的不可再生能源收入。这个税已不是应不应该收的问题，而是应该如何实施的问题”。

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两个组织的观点都是，为了保证医疗保健、教育和社会服务等方面的省级支出，需要开征销售税。因为这项税收可以最大限度地减少对低收入者的影响。

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所以现在有人认为，目前是讨论销售税的最佳时机，包括左派人士也大多数能接受。

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加拿大纳税人联合会阿尔伯达省主任科林·克雷格（Colin Craig）说，在这个省，选民对政治家是否应有增加新税的权力“持有一种非常健康的怀疑态度”。

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他说：“纳税人多年来一直存在很多疑问。例如联邦政府开征汽油税的时候是说为了应对赤字，但后来渥太华实现了财政盈余也没有废除汽油税。还有就是所得税，1917年推出时说是为了打赢第一次世界大战。可战争都结束一个世纪了，所得税仍然存在”。

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加拿大独立商业联合会的安博·拉迪（Amber Ruddy）就表示，一些小企业主尤其持怀疑态度，“根本不相信政界人士会用它来平衡预算”。他们最近的一项会员调查发现，89％的人反对在阿尔伯塔省实行销售税。大多数人认为，有更好的方法来处理赤字，例如政府削减开支。

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拉迪说， 现在好像刮起了一股认可消费税的旋风，每个人都认为应该朝这个方向前进。但我还是为这次预算没有开始消费税感到高兴。

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RCI with Robson Fletcher, CBC

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