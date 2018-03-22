前加拿大首席大法官麦克拉伦被任命为香港终审法院非常任法官

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去年年底刚刚退休的前加拿大最高法院首席大法官麦克拉伦（ Beverley McLachlin）被香港特区政府任命为香港终审法院非常任普通法法官。这是香港终审法院成立以来首次有女性担任这一职务。她也是加拿大第一位女性首席大法官，在任时间也是最长的。

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按照香港翻译外国人名的习惯，麦克拉伦将以“麦嘉琳”的名字出现在香港报章电视上。

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香港终审法院一向有委任其他普通法适用地区的现任或退休司法人员为非常任法官的传统。他们通常来自英国、澳大利亚和新西兰。麦克拉伦，不，麦嘉琳，是第一个获得这项任命的加拿大人。这一次同时被任命的还有英国最高法院院长何熙怡（Brenda Hale）女男爵。她也是英国历史上首位最高法院女院长。

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香港终审法院在1997年香港回归后成立，以取代过去的英国伦敦枢密院司法委员会。香港终审法院相当于最高法院，对香港司法管辖范围内的案件下达最终审判，同时对基本法以外的香港法律有最终解释权。

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香港终审法院的法官分为常任法官，非常任香港法官和非常任普通法法官。对麦嘉琳和何熙怡的任命使非常任普通法法官的人数从12人增加到14人。目前有3位非常任香港法官。两类非常任法官的人数加起来不得超过30人。

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（RCI with CBC）

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