贸易战一触即发：美国总统特朗普宣布向中国进口商品征收500亿关税

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星期四中午，美国总统特朗普签署一项总统备忘录，宣布对中国进口商品每年征收500亿美元惩罚性关税。他要求财政部在两个星期之内，给出涉及征收关税的中国制造物品清单。

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特朗普表示，美中两国贸易并没有达到“互惠原则”。

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他说：“当中国政府对美国出口中国的汽车征收25%的关税，而我们对中国汽车的关税是2.5%，这不是互惠”。

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此外，美国特朗普政府指责中国窃取美国的科技和商业秘密。

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特朗普政府经常引用的一个数据是，目前，美中贸易逆差每年为3700亿，每一亿美元的逆差则令美国损失6000个职位。

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消费者担心

美国的全美消费者协会对特朗普这一决定表示担忧，原因不言自明，美国消费者购买的很多产品，包括电子产品以及服装等都产自中国。

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全美消费者协会表示，与中国贸易有摩擦和矛盾很正常，但是，征收惩罚性关税是很糟糕的做法。

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很多经济学者预测，此举会令美国零售业价格上升。

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中国政府将如何反应？

目前，许多人在观望，中国会采取怎样的反制措施。

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中国商务部曾表示：“中国坚决反对单方面征收关税行为，以及美国的贸易保护主义。对此，中国不会坐视不理，必须要坚定捍卫我们的权利和利益。”

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股市急剧下跌

在特朗普将对中国进口商品增加惩罚性关税的消息传出之后，美国道琼斯指数立即下跌，但也很快回升。

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而科技股市NASDAQ昨天刚受到脸书泄露个人信息的丑闻打击，而今天有消息称，在征收惩罚性关税的中国制造商品中，高科技产品很可能是重点打击对象。

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“中国制造2025”遭到惩罚

虽然特朗普没有给出就中国商品征收惩罚性关税的具体物品，但商业部门人士已经对记者透露，这当中涉及了1300种不同的商品。

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特朗普政府有一份“中国制造2025”的名单，并称上面列出的是中国经济未来发展战略的产品。

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美国还指责中国政府迫使在中国的外国科技投资者把技术机密交给中国，

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报道称，财政部在两周之内会给出具体名单，然后，会咨询什么时候开始实施这一政策。

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RCI with CBC

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