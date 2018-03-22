加拿大隐私专员启动调查脸书：个人隐私及选民信息是否安全？

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去年美国大选期间，总部设在英国的剑桥分析（Cambridge Analytica）数据公司涉嫌从一名教授手上购买到了在脸书（Facebook）上窃取的5000万美国选民个人信息，并将这些信息用于帮助现任总统川普竞选，攻击他的对手希拉里·克林顿。

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美国以及英国议会都已经要求脸书CEO扎克伯格前往接受询问。

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本星期，加拿大隐私专员泰尔（Daniel Therrien）表示，已经启动了对脸书的调查，主要是为了确保，脸书遵守了加拿大联邦针对私营部门的隐私法律“个人信息保护和电子文件法案，the Personal Information Protection and Electronic Documents Act (PIPEDA)”。

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泰尔发表了一份声明。他称，收到了加拿大脸书用户的投诉，尤其是在剑桥分析的丑闻曝光之后，人们开始担心个人信息的安全。

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加拿大联邦新民主党（NDP）三名议员也特别写信给隐私专员，要求就个人信息安全问题调查脸书。

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泰恩在声明中还表示，加拿大的隐私法一直比较针对私人企业，而缺少针对政党的规定，目前，他正考虑是否应该将隐私法扩展。

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此外，他也一直与英国的隐私专员保持沟通，就是要把保护个人信息放在首要位置。

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同时，脸书涉及这场丑闻也引发连锁反应，科技公司Mozilla宣布成为第一个不再在脸书上投放广告的公司。

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加拿大民主机构部长：政府有责任保护公民隐私

加拿大民主机构（Democratic Institutions）代理部长布里森（Scott Brison）在接受加拿大广播公司（CBC）采访的时候表示，他刚刚和脸书公司通了电话，要求脸书解释加拿大公民的个人隐私是否被泄露。而脸书已经许诺，把相应的资料交给加拿大政府。

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同时，民主机构已经请加拿大通信安全机构和加拿大安全情报局检测加拿大选民的信息是否安全。

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布里森强调说，这是加拿大政府和议会采取的措施。

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保护民主制度的基石

同时，这次剑桥分析公司的所作所为令人担忧，社交媒体信息对民主国家选举制度的打击。

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布里森对发生在美国大选期间的选民信息泄露并遭党派利用感到“惊讶和不安”。

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他说，想象一下，民意可能因为社交媒体上信息泄露而被愚弄被操纵，进而影响到选举结果。这令人担忧。

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而现在，民主国家面临同样的挑战，那就是针对外国干扰，如何保护我们的民主基础 —— 公平选举。

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而脸书这样的社交媒体也有责任，保护用户隐私，并且与政府合作保障隐私不被利用。

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在新一年度的联邦政府预算案中，特鲁多政府增加了网络安全的拨款。

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加拿大下一次大选会在2019年10月21日之前举行。

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国际骇客针对加拿大攻击增加

布里森还介绍说，他了解到的情况的是，在2015年联邦大选的时候，加拿大受到的外国干扰并不大。但是，有证据显示，在过去的12个月，加拿大正受到更多的攻击。

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布里森认为，社交媒体的特性就是它的全球性，加拿大希望在这个方面可以与其他国家合作。与遭受网络攻击的其他国家合作打击骇客，是加拿大政府的另一项重点。

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他称，在达沃斯会议上，总理特鲁多提及多边合作打击网络上的虚假和欺骗信息。

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政府不仅仅需要采取措施保护民众在商业行动中不被诈骗，也需要保护民众的政治诉求和意见不被操纵。

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每个公民也有责任，加强个人的隐私保护，保持警惕，报告任何反常行为。

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从这一点上来说，这是一个全民性的行为。

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加拿大下一次大选会在2019年10月21日之前举行。

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